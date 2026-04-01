به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در مراسم در جمع مردم خرم‌آباد با تسلیت شهادت امام شهید و جمعی از فرماندهان، نیروهای مسلح، دانشمندان و مردم در جنگ ظالمانه آمریکایی - صهیونیستی اظهار داشت: استان لرستان بیش از شش هزار و ۵۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است.

حمایت همه‌جانبه مردم از نظام

وی افزود: مردم ایران و استان لرستان و شهرستان خرم‌آباد بیش از ۳۰ شبانه‌روز است که در خیابان‌ها حمایت‌های همه‌جانبه خودشان را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، بیان کرد: خصوصیت ۱۲ فروردین این است که آرزوی انبیا با تشکیل حکومت صالحان و مقدمه سازی برای حکومت عدل جهانی امام عصر (عج) محقق شده است، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحقق آرزوی انبیاء پس از قرن‌ها است که با ظلم و جور و ستم و جنایت مبارزه کرده‌اند.

حجت‌الاسلام شهواری با بیان اینکه روز جمهوری اسلامی، یعنی روز مقبولیت مردمی و مشروعیت الهی و حاکمیت اراده خداوند، گفت: مردم ایران در بین همه نظام‌های سیاسی که ساخته بشر است و از میان مکاتب سیاسی مختلف از لیبرالیسم تا کمونیسم و ده‌ها تفکر دیگر که در دنیا حکومت کردند، خواستند فریاد بزنند که ما بااراده خودمان تنها به حکومت الله تن می‌دهیم.

وی بیان کرد: در دنیا تنها حکومت الله است که این صلاحیت را دارد که انسان‌ها در مقابل آن تسلیم شود؛ زیرا این حکومت، حکومت صالحان، عدالت و قسط و برابری است و نمونه‌های مختلف آن را بشر در عصر جدید به‌ویژه ۲۰۰ سال اخیر تجربه کرده است که آخرین تجربه آن همان نظام لیبرالیسم است که در دنیا حاکم شده است؛ اما جز ظلم، کشتار، غارت و تجاوز برای بشریت چیزی به ارمغان نیاورده است و تنها در عالم حکومت الله، صالحان و انبیا است که می‌تواند برابر ظلم، تجاوز، ستم و جنایت‌کاری ایستادگی کند.

مردم ایران در دفاع از کشور شرافت و بزرگی را فریاد زدند

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تشکر از مردم خرم‌آباد برای ایستادگی پای نظام عدل جهانی و نظام جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۷ سال گذشته، گفت: مردم جان خود را کف دست گرفته‌اند و با افتخار پای نظام جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند.

حجت‌الاسلام شهواری با بیان اینکه مردم برای احیای حکومت انبیا، صالحان و ائمه با تمام وجود با امامین انقلاب بیعت کرده‌اند، گفت: این مردم در ادامه نیز با خون خود با امام خامنه‌ای که از ناحیه مجلس خبرگان رهبری انتخاب شده است، بیعت کرده‌اند.

وی گفت: به تعبیر امیرالمؤمنین (ع) و امام حسین (ع) مردم ایران دو راه بیشتر ندارند، یا عزت، آزادگی و استقلال و یا ذلت، بردگی و وابستگی را انتخاب کنند. مردم ایران در طول ۳۰ شب گذشته استقلال، آزادگی، عظمت، شرافت و بزرگی را فریاد کشیدند. این درس بزرگ مکتب امام حسین (ع) در عصر عاشورا است، زمانی که در زیر ضربات شمشیرها و نیزه‌ها فریاد زد «الا و ان الدعی بن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلة والذلة، و هیهات منا الذلة»

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: امام راحل فرمودند ولایت‌فقیه همان ولایت رسول‌الله است، مخالفت با ولایت‌فقیه، مخالفت با ولایت رسول‌الله است.