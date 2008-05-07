گسترش دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا در خراسان شمالی

حجــت الاسلام نوراله ولی نژاد افزود: احداث ساختمان دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای خراسان شمالی در سال جاری به طور عملیاتی آغازمی شود.

وی تصریح کرد: 700 میلیون تومان اعتبار تا کنون برای ساخت دبیرستانهای پسرانه ودخترانه علوم و معارف اسلامی صدرا دراین استان، پیش بینی شده است.

حجت الاسلام ولی نژاد خاطر نشان کرد: در سال تحصیلی 87-88 ، دو کلاس درس با ظرفیت 50 دانش آموز در دبیرستان علوم ومعارف اسلامی صدرا تشکیل می شود.

وی با اشاره به برنامه های اوقات فراغت در سال 87 اظهار داشت: 450 پایگاه امسال برای اجرای طرح های اوقات فراغت در استان پیش بینی شده است.

ولی نژاد گفت: فعالیتهای اوقات فراغت با نام بوستان معرفت وهسته های فرهنگی در مساجد و مراکز بخش ها و روستاهای استان اجرامی شود.

وی گفت: پاسخ به سئوالات و شبهات دینی، برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی، چاپ نشریات، برگزاری اردوها و... از جمله فعالیتهای این سازمان در قالب طرح های اوقات فراغت است.

وی خاطر نشان کرد: دو هزار و 872 نفرپارسال از92 پایگاه در 60 اردوی طرحهای اوقات فراغت این سازمان شرکت کردند.