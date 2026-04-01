به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در سخنانی، اظهار داشت: اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان با محوریت معاونت پرورشی و فرهنگی باهدف ارائه مهارت‌های هنری و رسانه‌ای دانش‌آموزان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در برنامه‌های پرورشی و رسانه‌ای، اقدام به راه‌اندازی «استودیو مدرسه وطن» کرد.

وی ضمن اشاره به هدف این اقدام فرهنگی رسانه‌ای که تقویت حس وطن‌پرستی، هویت‌بخشی و نقش‌آفرینی دستگاه تعلیم‌وتربیت در جنگ رمضان است، گفت؛ فعالیت‌های فرهنگی رسانه‌ای این استودیو با حضور مردم بابصیرت خرم‌آباد در کنار جایگاه بعثت است و دانش‌آموزان و فرهنگیان هنرمند هر شب رأس ساعت ۲۰ به‌صورت زنده و در بستر شبکه شاد به اجرای برنامه‌های متنوع همچون نقاشی، کاریکاتور، رجزخوانی و مداحی دانش‌آموزی، اجرای سرود، نقالی، گفتگو با اساتید جهاد تبیین و یاد شهدای دانش‌آموز جنایت میناب و همچنین حماسه‌سازی حضور مردم به‌ویژه فرهنگیان و دانش‌آموزان در اجتماعات شبانه می‌پردازد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، افزود: این استودیو که با رویکرد تعاملی و آموزشی فعالیت می‌کند، بستری مناسب برای ارائه توانمندی‌های فرهنگی، هنری و علمی دانش‌آموزان و فرهنگیان فراهم آورده است.

سهرابی، ضمن تأکید بر اهمیت مشارکت فعال دانش‌آموزان در برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی، بیان داشت: راه‌اندازی این استودیو یک اقدام خلاقانه برای تقویت اعتمادبه‌نفس و مهارت‌های کلامی و هنری آینده‌سازان استان است و دانش‌آموزان و فرهنگیان می‌توانند هر شب رأس ساعت ۲۰، از طریق بستر شبکه شاد، شاهد برنامه‌های متنوعی در حوزه‌های هنری از جمله نقاشی، کاریکاتور، اجراهای نمایشی، سرود و نقالی باشند. همچنین در این استودیو، با دعوت از صاحب‌نظران و اساتید حوزه هنر و ادبیات، نشست‌های گفت‌وگومحوری در جهت ارتقای دانش عمومی دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: «استودیو مدرسه وطن» با مشارکت‌بخش‌های مختلف اداره کل از جمله اداره فناوری، روابط‌عمومی، سازمان دانش‌آموزی، خبرگزاری پانا و کانون‌های فرهنگی تربیتی خرم‌آباد به مدت ۸ شب به‌صورت زنده فعالیت خواهد داشت.