قیمت دکلهای حفاری در بخش دریا 200 برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حیدر بهمنی که در نخستین کنگره ملی صنعت حفاری ایران در اهواز سخنرانی می کرد، اظهار داشت: اگر چند سال پیش به فکر گرانی دکل های حفاری بودیم، اکنون مجبور نمی شدیم هزینه های سنگین ناشی از گران شدن خرید دکل های حفاری را بپردازیم.

رئیس نخستین کنگره ملی صنعت حفاری ایران افزود: در سرمایه گذاری برای تامین دکل های حفاری تعلل کردیم و هم اکنون شاهد گرانی این تجهیزات هستیم به طوریکه اکنون قیمت دکل حفاری در بخش دریای نسبت به چهار سال پیش 200 برابر شده است.

بهمنی تصریح کرد: حفاری، صنعت استراتژیکی است که صنعت نفت بدون آن به رشد و بالندگی نمی رسید و به عبارتی بی ارش بود بنابراین توجه به این مقوله ضروری است.

وی ادامه داد: چالش های فراوانی فراروی صنعت حفاری کشور است و اگر به فکر مرتفع کردن آنها نباشیم، جبران آن در آینده ساده نخواهد بود.

بهمنی با هیجان انگیز توصیف کردن صنعت حفاری، گفت: در حفاری بشر با علم و تکنولوژی به مبارزه با طبیعت خشن می رود تا در اعماق زمین به دنبال نعمتهای خدادادی باشد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران فعالیت های صنعت حفاری در ایران را به سه بخش پیش از انقلاب، دورن جنگ و دوران بعد از جنگ تقسیم کرد و ادامه داد: در قبل از انقلاب همه فعالیتهای این صنعت دست بیگانگان بود و آنها با قراردادی های استعماری به غارت نفت ایران و تحقیر نیروی کار ایرانی مشغول بودند.

وی دوران جنگ را یک آزمون بزرگ برای صنعت حفاری دانست و افزود: پس از پیروزی انقلاب، این صنعت به دست نیروهای ایرانی افتاد و آنها با وجود اینکه اطلاعات کمی در مورد حفاری و مخازن نفتی داشتند، اجازه ندادند استخراج و اکتشاف نفت به تاخیر بیفتد.

بهمنی دوران پس از جنگ را دوران شکوفایی صنعت حفاری ایران دانست و تاکید کرد: امروز پیشرفت شگرف صنعت حفاری ایران برای جهان پوشیده نیست و حفاری به عنوان رکن اصلی صنعت نفت نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند.

رئیس نخستین کنگره ملی صنعت حفاری ایران خاطرنشان کرد: بی شک رسیدن به این مرحله افتخار آمیز تنها مربوط به علم و تکنولوژی نمی شود، بلکه در این راه انسان های مومن و وطن پرستی مجاهدهای فراوانی به خرج دادند تا چرخ این صنعت بچرخد و به شکوه و عظمت برسد.

بهمنی عقبه متخصصان صنعت حفاری کشور را محکم ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر سرمایه گذاری خوبی در بخش پرورش متخصصان جوان در کشور انجام شده به طوریکه اکنون افزون بر هزار متخصص جوان صنعت حفاری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا پرورش یافته و آماده خدمت به کشورشان هستند.

وی تعامل شرکت ملی حفاری با مراکز علمی و دانشگاه را روبه شد و اثرگذار دانست و اظهار داشت: در بخش پژوهش و تحقیقات سالانه حدود 10 پروژه با مشارکت این مراکز اجرا می شود که می تواند نوید جهش به سوی بومی سازی گسترده در صنعت حفاری کشور را داشته باشد.

وی یکی دیگر از اقدامات گسترش بومی سازی در این صنعت را تشکیل انجمن صنعت نفت و گاز خاورمیانه در ایران دانست و گفت: این انجمن به همت متخصصان و صنعتگران ایرانی تشکیل است که بی شک گسترش اینگونه مجامع علمی موید هدف ما در اعتلای همه جانبه صنعت حفاری در کشور است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: این کنگره به توجه به سیاستگذاری های صورت گرفته برای آن، روند پیشرفت صنعت حفاری کشور را تسریع کند.

نخستین کنگره ملی صنعت حفاری ایران به مدت دو روز در اهواز جریان دارد.