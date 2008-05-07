طرح کنترل و نظارت بر عرضه البسه مستعمل در همدان آغاز شد

علیرضا شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این طرح در راستای اجرای مصوبات کمیسیون قاچاق کالای استان همدان و با همکاری نیروی انتظامی و معاونت خدمات بهداشتی انجام می شود.
وی افزود: در اجرای این طرح محوریت با سازمان بازرگانی استان همدان است و تا جمع آوری کامل این البسه ها نظارت ادامه خواهد داشت.
شجاعی با اشاره به غیر بهداشتی بودن این البسه ها یادآور شد: در حال حاضر بیش از 50 واحد عرضه البسه مستعمل در همدان وجود دارد.
سرپرست معاونت نظارت و کنترل سازمان بازرگانی استان همدان ادامه داد: شاغلین به عرضه لباسهای مستعمل خارجی در استان همدان باید نسبت به تغییر شغل خود اقدام کنند و در غیر این صورت با خاطیان برخورد قانونی می شود.
