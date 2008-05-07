  1. استانها
  2. همدان
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۰۹

طرح کنترل و نظارت بر عرضه البسه مستعمل در همدان آغاز شد

همدان - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت نظارت و کنترل سازمان بازرگانی استان همدان گفت: از امروز طرح کنترل و نظارت بر عرضه البسه مستعمل خارجی و جمع آوری آنها در بازارهای همدان آغاز شد.

علیرضا شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این طرح در راستای اجرای مصوبات کمیسیون قاچاق کالای استان همدان و با همکاری نیروی انتظامی و معاونت خدمات بهداشتی انجام می شود.

وی افزود: در اجرای این طرح محوریت با سازمان بازرگانی استان همدان است و تا جمع آوری کامل این البسه ها نظارت ادامه خواهد داشت.

شجاعی با اشاره به غیر بهداشتی بودن این البسه ها یادآور شد: در حال حاضر بیش از 50 واحد عرضه البسه مستعمل در همدان وجود دارد.

سرپرست معاونت نظارت و کنترل سازمان بازرگانی استان همدان ادامه داد: شاغلین به عرضه لباسهای مستعمل خارجی در استان همدان باید نسبت به تغییر شغل خود اقدام کنند و در غیر این صورت با خاطیان برخورد قانونی می شود.

کد مطلب 678919

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها