اعتبارات نوسازی مدارس لرستان بالغ بر 190 میلیارد ریال است

حسین اسدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: تمام اعتبار عمرانی اختصاص یافته به نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام خواهد شد.

وی با اشاره به کپرزدایی مدارس عشایری و محروم استان در سال گذشته عنوان کرد: طرح کپرزدایی در لرستان از اوایل سال 86 آغاز شده و تا پایان تیرماه امسال با برگزاری جشن پایان کپرزدایی ادامه خواهد داشت.

اسدی پور یکی از مهمترین برنامه های این سازمان را احداث و توسعه فضاهای فرهنگی به خصوص نمازخانه ها دانست و عنوان کرد: به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امسال 30 هزار مترمربع فضای فرهنگی و نمازخانه در سطح مدارس راهنمایی، متوسطه و فنی و حرفه ای استان به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان یادآور شد: در حال حاضر بیش از یک هزار پروژه آموزشی و فرهنگی در سطح استان در دست اجرا است که از این لحاظ لرستان جزء استانهای اول کشور محسوب می شود.