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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۵۸

ناوگان باربری سازمان حمل و نقل زنجان نوسازی می‌شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان حمل و نقل و پایانه‌ های استان زنجان گفت: در حال حاضر مالکان بیش از 60 دستگاه کامیون فرسوده بالای40 سال که دارای حداقل ظرفیت ناخالص حمل چهار تن هستند، برای نوسازی ثبت‌نام کرده و پیگیر موضوع هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامحسین علی اکبری،ریال ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال اجرای اولین طرح محدودیت تردد ناوگان باری از اول آبان‌ماه سال گذشته، مالکان ناوگان فرسوده دارای سن بالاتر از 40 سال که کامیون آنها دارای حداقل ظرفیت ناخالص حمل چهار تن باشد، می‌توانند با اسقاط کامیون فرسوده خود برای خرید یک دستگاه کامیون نو بر اساس ضوابط و شرایط تعیین شده، ثبت ‌نام کنند.

وی تاکید کرد: البته این در صورتی است که این کامیونها حداقل کارکرد را در سال گذشته در حمل و نقل عمومی جاده ‌ای داشته باشند.

علی اکبری ادامه داد: مالکان کامیونهای مشمول طرح می‌توانند نسبت به ثبت نام یک دستگاه کامیون با ظرفیت حمل ناخالص بیش از 17 تن از شرکتهای طرف قرارداد با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بر اساس قیمت تعیین شده اقدام نمایند.

به گفته علی‌ اکبری قیمت سایر لوازم اختیاری قابل نصب بر روی کامیون در هنگام ثبت‌ نام توسط شرکت طرف قرارداد محاسبه و دریافت می‌شود.

مدیر سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان زنجان افزود: در این طرح متقاضیان با اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده تسهیلات لازم را دریافت می‌کنند که این تسهیلات برای هر دستگاه کامیون حداکثر هفت ساله و با نرخ سود 12 درصدی پیش‌بینی شده است.

علی‌اکبری همچنین در خصوص مراحل ثبت‌نام بیان داشت:‌ متقاضیان واجد شرایط برای ثبت‌نام می‌توانند به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان مراجعه و مدارک و مستندات لازم را ارائه نمایند.

وی پس از بررسی این مدارک از سوی سازمان و احراز شرایط لازم و نیز پس از ارائه تعهدات کتبی از سوی متقاضی مبنی بر از رده خارج کردن یک دستگاه از کامیونهای فرسوده مشمول طرح با صدور معرفی‌نامه ‌ای جهت ثبت ‌نام به یکی از شرکتهای سازنده کامیون برای عقد قرارداد معرفی می‌شوند.

علی‌اکبری بیان داشت: قیمت و میزان تسهیلات هر یک از محصولات شرکتهای طرف قرارداد متغیر است ضمن اینکه آورده متقاضی نیز بین یک تا پنج میلیون تومان بوده و بقیه قیمت کامیون به صورت تسهیلات با نرخ 12 درصد پرداخت می‌شود.

کد مطلب 678967

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