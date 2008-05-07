خط کانتینری بین بنادر ایران ، ونزوئلا و کوبا دایر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مقدادی مدیر امور عملیات حمل کانتینر اروپا در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب گفت: این سرویس در راستای سیاسهای کلی نظام جمهوری اسلمی ایران در زمینه توسعه و حمای از صادرات غیر نفتی و در پی درخواست مکرر بازرگانان راه اندازی شده است.

به گفته وی خط کانتینری مذکور از 27 اردیبهشت ماه جاری فعالیت خود را از بندرعباس به مقصد بنادر کشورهای کوبا و ونزوئلا آغاز می کند.

مقدادی یاد آور شد: این سرویس هفتگی با استفاده از 7 فروند کشتی کانتینر بر محمولات کانتینری را از مبدا بندر عباس به مقاصد بنادر مالتا، بارسلون ، فلیکستو، هاوانا ( کوبا ) و پورت کابلو ( ونزوئلا ) حمل خواهد کرد.