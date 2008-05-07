ایران و مصر نقش مهمی در جهان اسلام دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی دیدار هیئت مصری به سرپرستی دکتر شیخ محمود عاشور رئیس دارالتقریب قاهره با حجت الاسلام محمد حسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، وی با تأکید بر اینکه رفت و آمد و تعاملات فرهنگی، روابط دو ملت ایران و مصر را بیش از پیش تحکیم می بخشد گفت: ما برای همکاری ایران و مصر و نقشی که این دو کشور در جهان اسلام دارند، اهمیت بسیار زیادی قائل هستیم .

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت طی این دیدار که روز دوشنبه انجام شد، در تشریح فعالیتهای مجمع، ارشاد، توجیه پیروان اهل بیت در درک اهمیت وحدت بین مسلمانان و پرهیز از هرگونه تفرقه از مهمترین اهداف این مجمع اعلام کرد و گفت: نشر معارف اهل بیت و ارتقاء سطح علمی آنان و همچنین حمایت و پشتیبانی از تمامی مسلمانان در امور فرهنگی از جمله اهتمام به ساخت مسجد و مدرسه از دیگر فعالیتهای مجمع است .

محمود عاشور نیز در سخنانی عشق دیرینه مردم مصر به ساحت مقدس خاندان پیامبر را مورد تأکید قرار داد و گفت: حب مردم مصر به اهل بیت به گونه ای است که فرزندان خود را به نام آنها می نامند، به گونه ای که اگر خداوند فرزند پسری به یک خانواده مصری عطا کند بسیاری نام او را حسن یا حسین می گذارند .

وی افزود: علاوه بر آن جشن میلاد ائمه به ویژه امام حسین(ع) در مصر به صورت باشکوهی برگزار می شود .

رئیس هیئت فرهنگی دینی مصر با بیان اینکه هر خطری ایران را تهدید کند گویی مصر را تهدید کرده است، گفت: سیاست بازی نیرنگ گونه ای است که دارای احکام و قوانین خاص خود است .

وی گفت: ایران و مصر به دلیل سوابق بسیار ارزشمند فرهنگی و دینی خود می توانند در تحکیم روابط دوجانبه بیش از پیش همت کنند .