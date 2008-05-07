اریتره خواستار استفاده از دانش فنی ایران در کشاورزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با وزرای امورخارجه ، دارایی و مشاور رئیس جمهوری اریتره گفت: وجود 4 میلیون و 300 هزار نفر بهره‌بردار در بخش کشاورزی موجب شده با زیر کشت بردن 18 میلیون هکتار از اراضی به تولید سالانه 101 میلیون تن محصول کشاورزی دست پیدا کنیم که این مقدار 94 درصد از نیاز کشور به محصولات کشاورزی را تامین می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وجود 5 هزار محقق و پژوهشگر در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی گفت: این وزاتخانه با دارا بودن 24 موسسه ملی تحقیقاتی و 59 مرکز آموزش، موضوع ارتقا سطح آموزش بهره‌رداران کشاورزی و انتقال یافته‌های جدید علمی به مزارع را با جدیت پیگری می‌کند.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران با میانگین بارش سالانه 250 میلیمتر جزء نواحی خشک و نیمه خشک جهان محسوب می‌شود از این رو موضوع استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار و قطره‌ای به امری رایج تبدیل شده است.

اسکندری با اشاره به کشت 80 گونه بذر مختلف در مزارع گندم کشور گفت: متوسط برداشت گندم از سطح 2 میلیون و 700 هزار هکتار مزارع آبی کشور هم‌اکنون 2/4 تن است که با استفاده از مجموعه روش‌های فنی و کارشناسی درصدد هستیم متوسط برداشت را به 6 تن در هکتار افزایش دهیم.

وی افزود: هم‌اکنون 12 درصد از مزارع آبی گندم تولیدی بالای 6 تن دارند و کشاورزان نمونه نیز بیش از 13 تن در هکتار از مزارع خود گندم برداشت می‌کنند.

وی با اشاره به سیاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص توسعه روابط با قاره آفریقا افزود: وزارت جهاد کشاورزی آمادگی دارد با توجه به شرایط مشابه بارش در اریتره در زمینه سیستم‌های نوین آبیاری و سدهای زیرزمینی که دانش فنی آن اختصاصا در اختیار دانشمندان ایرانی است با کشور اریتره همکاری داشته باشد و دوره‌های آموزشی لازم را نیز برای ارتقاء دانش فنی کارشناسان اریتره در زمینه‌های مختلف کشاورزی برگزار کند.

در این دیدار عثمان صلاح مهر وزیر امورخارجه تلاش و موفقیت ایران را در زمینه افزایش محصولات کشاورزی دستاوردی بزرگ دانست و گفت: کشاورزی از بخش‌های مهم اقتصادی اریتره محسوب می‌شود و این کشور موضوع افزایش تولیدات کشاورزی خود را با جدیت دنبال می‌کند.

در این دیدار همچنین برهان ابراهه وزیر دارایی اریتره ضمن تقاضا برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در بخش کشاورزی این کشور گفت: اریتره تمایل دارد واردات محصولات زارعی مورد نیاز خود را از جمهوری اسلامی ایران تامین کند.