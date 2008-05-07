معلمان برگزیده و خانواده های شهدای فرهنگی استان کردستان تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صبح امروز طی مراسمی با حضور استاندار کردستان، امام جمعه سنندج و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان از معلمین برگزیده استانی و کشوری شاغل در مدارس و خانواده های شهدای فرهنگی استان کردستان تقدیر و تجلیل شد.

در این مراسم رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: نمونه های واقعی و الگوهای درخشان برای همه معلمین شهدای گرانقدری هستند که همه وجود خود را برای حفظ تمامیت ارضی ایران اسلامی تقدیم کردند.

وی با اشاره به برگزاری 16 یادواره شهدای فرهنگی در مناطق مختلف استان در طول هفته جاری عنوان کرد: به منظور پاسداشت رشادت های 49 شهید فرهنگی استان کردستان 16 یادواره شهدای فرهنگی با همکاری سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کردستان در ادامه به فرآیند انتخاب معلمین برگزیده استانی و کشوری اشاره و خاطرنشان کرد: فرآیند انتخاب معلمین برگزیده شهرستانی، منطقه ای و استانی در کردستان بر اساس شیوه نامه وزرات محترم آموزش و پرورش از آذر ماه سال گذشته آغاز و در طول این مدت با بررسی شاخص های مختلف معلمان برگزیده در همه سطوح انتخاب و نفرات شاخص نیز به ستاد کشوری معرفی شده اند.

در پایان این مراسم از پنج معلم کردستانی که به عنوان معلمین برگزیده در سطح کشور نیز انتخاب شده بودند، خانواده های شهدای معظم فرهنگی و سه نفر از معلمین پیشکسوت استان تقدیر و تجلیل شد.