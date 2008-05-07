950 هزار پروانه واحد مسکونی صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سعیدی کیا ظهر امروز در حاشیه مراسم کلنگ زنی پروژه 468 واحد مسکونی مسکن اجاره ای شهر صدرای شیراز افزود: صدور این میزان پروانه برای واحد مسکونی طی دوران پس از انقلاب بی سابقه بوده است.

وی با بیان اینکه برای حل مشکل گرانی در هر بخش باید عرضه را بیشتر کرد، گفت: برای حل مشکل مسکن راه حل و برنامه هایی داریم که پس از بررسی و رسیدن به نتیجه، اعلام خواهیم کرد.

وزیر مسکن اظهار داشت: امیدواریم با برنامه های در دست اقدام برای بخش مسکن، پیشرفت های مناسبی را در حوزه مسکن و کنترل قیمت آن داشته باشیم.

سعیدی کیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند اجرای طرح مسکن مهر در استان فارس گفت: سهم فارس در این طرح 100هزار واحد مسکونی بوده که برای 108هزار واحد، زمین تعیین شده است.

در ادامه مراسم خداخواست شهبازی رئیس بنیاد مسکن فارس گفت: پیش بینی می شود این پروژه ظرف 30تا 35ماه به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: پروژه مسکن اجاره ای 468 واحدی صدرا شامل 162واحد یک خوابه 70متری و 324واحد دو خوابه 90متری است.

شهبازی بیان کرد: مجموعه مذکور در 9بلوک 9طبقه با دو پارکینگ دردست اجرا قرار گرفته است.