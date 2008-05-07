تخفیف شهریه دانشگاه علمی کاربردی برای دانشجویان برتر جشنواره های علمی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین بلندی صبح امروز در اولین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه تهران افزود: یکی از مهمترین وظایف دانشگاه جامع علمی کاربردی با توجه به نوع آموزشهایی که ارائه می دهد، شناخت مشکلات و نیازهای جامعه و رفع آن است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کابردی ادامه داد: ما سعی کرده ایم انجمنهای علمی دانشگاهها با هماهنگی دستگاههای اجرائی نسبت به تعریف یک طرح اشتغال زا اهتمام داشته باشند. از سوی دیگر در سال جاری تلاش خواهیم کرد تا با تخصیص بودجه این انجمنها از مشورت متخصصان امر برخوردار شوند.

بلندی تأکید کرد: متأسفانه علیرغم آن که دانشگاه علمی کاربردی دارای 300 هزار دانشجو است هیچ گونه سرانه فرهنگی برای این گونه فعالیتهای کارآفرینی به عنوان نیروهای استخدام کننده نداریم در حالی که دانشگاه می تواند نقش آفرینی بیشتری در این زمینه ها داشته باشد.

وی گفت: امروز در دانشگاه جامع علمی کاربردی بیش از 400 انجمن علمی فعال هستند و با برنامه ریزیهای انجام شده سعی داریم این تعداد را به 450 انجمن علمی برسانیم و این بدان معنا است که هر مرکز علمی کاربردی دارای یک انجمن علمی فعال خواهد بود.