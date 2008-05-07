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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۱۱

پزشکی قانونی اعلام کرد:

کاهش تلفات ناشی از تصادفات در فروردین امسال

کاهش تلفات ناشی از تصادفات در فروردین امسال

تعداد کشته های ناشی از تصادفات رانندگی در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4 درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: بر اساس بررسی های انجام شده در واحد آمار این سازمان در فروردین ماه سال جاری دو هزار و 14 نفر بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند که این رقم درمقایسه با مدت مشابه سال قبل 4 درصد کاهش یافته است.

این گزارش می افزاید: وقوع دو حادثه جمعی در ایام نوروز امسال ( 25 اسفند 86 الی 15 فروردین 87 ) باعث افزایش رشد تلفات این ایام نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به میزان 2/3 درصد شده است.

بر اساس این گزارش ، تعداد کشته های ایام نوروز 1535 نفر بوده که بیشترین تصادفات منجر به مرگ در روزهای پنجم فروردین (111 نفر ) ، 29 اسفند ( 97 نفر) و سیزدهم فروردین ( 95 نفر ) و کمترین تصادفات منجر به مرگ در روزهای چهاردهم و پانزدهم فروردین ( هر کدام 59 نفر ) رخ داده است.

همچنین استانهای خوزستان 172 نفر و اصفهان 121 نفر ، بیشترین و استانهای کهکیلویه و بویر احمد و خراسان جنوبی هر کدام 12 نفر کمترین تعدادکشته های ناشی از تصادف را داشته اند . بیشترین افزایش در مرگهای ناشی از تصادفات مربوط به ایام نوروز امسال نسبت به سال گذشته دراستانهای چهارمحال وبختیاری 150 درصد و خراسان شمالی 3/83 درصد و بیشترین کاهش مربوط به استانهای بوش 1/44 -  درصد و سمنان 42 - درصد بوده است.

این بررسی نشان می دهد، 3/73 درصد از کشته های ناشی از تصادفات این ایام مرد و 7/26 درصد زن بوده اند. در زمان وقوع تصادف 2/37 درصد از افراد راننده وسیله نقلیه ، 8/18 درصدعابر پیاده و 6/43 درصد سرنشین یا ترک وسیله نقلیه بوده اند.

نحوه وقوع تصادف 8/46 درصد از افراد متوفی ناشی از برخورد دو وسیله نقلیه ،7/28 درصد واژگونی وسیله نقلیه و 8/18 درصد ناشی از برخورد وسیله نقلیه به عابر متوفی بوده است . خودرو مورد استفاده 2/43 درصد از افراد متوفی خودرو سواری ، 7/22 درصد موتورسیکلت ، 7/5- درصد وانت بار ، 4/4 درصد اتوبوس و 2/2 درصد کامیون و تریلی بوده است.

علت اصلی مرگ 58 درصد از افراد ضربه به سر ، 4/22 درصد شکستگی های متعدد و 4/7 درصد به دلیل خونریزی بوده است. همچنین محل فوت 1/54 درصد از افراد در محل حادثه ، 2/8 درصد حین انتقال به بیمارستان و محل فوت 37 درصد از افراد در بیمارستان بوده است.

کد مطلب 679012

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