کاهش تلفات ناشی از تصادفات در فروردین امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: بر اساس بررسی های انجام شده در واحد آمار این سازمان در فروردین ماه سال جاری دو هزار و 14 نفر بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند که این رقم درمقایسه با مدت مشابه سال قبل 4 درصد کاهش یافته است.

این گزارش می افزاید: وقوع دو حادثه جمعی در ایام نوروز امسال ( 25 اسفند 86 الی 15 فروردین 87 ) باعث افزایش رشد تلفات این ایام نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به میزان 2/3 درصد شده است.

بر اساس این گزارش ، تعداد کشته های ایام نوروز 1535 نفر بوده که بیشترین تصادفات منجر به مرگ در روزهای پنجم فروردین (111 نفر ) ، 29 اسفند ( 97 نفر) و سیزدهم فروردین ( 95 نفر ) و کمترین تصادفات منجر به مرگ در روزهای چهاردهم و پانزدهم فروردین ( هر کدام 59 نفر ) رخ داده است.

همچنین استانهای خوزستان 172 نفر و اصفهان 121 نفر ، بیشترین و استانهای کهکیلویه و بویر احمد و خراسان جنوبی هر کدام 12 نفر کمترین تعدادکشته های ناشی از تصادف را داشته اند . بیشترین افزایش در مرگهای ناشی از تصادفات مربوط به ایام نوروز امسال نسبت به سال گذشته دراستانهای چهارمحال وبختیاری 150 درصد و خراسان شمالی 3/83 درصد و بیشترین کاهش مربوط به استانهای بوش 1/44 - درصد و سمنان 42 - درصد بوده است.

این بررسی نشان می دهد، 3/73 درصد از کشته های ناشی از تصادفات این ایام مرد و 7/26 درصد زن بوده اند. در زمان وقوع تصادف 2/37 درصد از افراد راننده وسیله نقلیه ، 8/18 درصدعابر پیاده و 6/43 درصد سرنشین یا ترک وسیله نقلیه بوده اند.

نحوه وقوع تصادف 8/46 درصد از افراد متوفی ناشی از برخورد دو وسیله نقلیه ،7/28 درصد واژگونی وسیله نقلیه و 8/18 درصد ناشی از برخورد وسیله نقلیه به عابر متوفی بوده است . خودرو مورد استفاده 2/43 درصد از افراد متوفی خودرو سواری ، 7/22 درصد موتورسیکلت ، 7/5- درصد وانت بار ، 4/4 درصد اتوبوس و 2/2 درصد کامیون و تریلی بوده است.

علت اصلی مرگ 58 درصد از افراد ضربه به سر ، 4/22 درصد شکستگی های متعدد و 4/7 درصد به دلیل خونریزی بوده است. همچنین محل فوت 1/54 درصد از افراد در محل حادثه ، 2/8 درصد حین انتقال به بیمارستان و محل فوت 37 درصد از افراد در بیمارستان بوده است.