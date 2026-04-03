۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

ترافیک سنگین در محورهای کندوان، هراز و آزادراه تهران- شمال

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از دوطرفه بودن تردد در راه‌های این استان خبر داد و گفت: در برخی مقاطع محورهای کندوان، هراز و آزادراه تهران–شمال، ترافیک سنگین جریان دارد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان به‌صورت دوطرفه برقرار است.

وی افزود: با این حال در محور کندوان و همچنین آزادراه تهران–شمال در برخی محدوده‌ها شاهد ترافیک سنگین هستیم که باعث کندی تردد خودروها شده است.

صادقی ادامه داد: وضعیت ترافیکی در محور هراز نیز در برخی مقاطع سنگین گزارش شده و رانندگان باید با صبر و حوصله بیشتری در این مسیر تردد کنند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به وضعیت سایر مسیرها تصریح کرد: در دیگر محورهای استان، تردد به‌صورت عادی و روان جریان دارد و مشکل خاصی گزارش نشده است.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از سفر از وضعیت راه‌ها مطلع شوند تا با برنامه‌ریزی مناسب‌تری سفر کنند.

