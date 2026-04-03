به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاه‌آباد ظهر امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: از فردا شنبه ۱۵ فروردین‌ماه همه شعب بانک‌های استان لرستان با ۱۰۰ درصد ظرفیت فعال هستند و به شهروندان خدمات لازم را ارائه خواهند داد.

وی ادامه داد: با تصمیم استاندار و شورای هماهنگی بانک‌های استان، همه شعب بانکی استان از پانزدهم فروردین به‌صورت ۱۰۰ درصد فعال خواهند بود.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، عنوان کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی اخیر تاکنون نیز همه شعب بانکی استان با بیش از ۵۰ درصد ظرفیت فعال بوده‌اند.