به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاهآباد ظهر امروز جمعه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: از فردا شنبه ۱۵ فروردینماه همه شعب بانکهای استان لرستان با ۱۰۰ درصد ظرفیت فعال هستند و به شهروندان خدمات لازم را ارائه خواهند داد.
وی ادامه داد: با تصمیم استاندار و شورای هماهنگی بانکهای استان، همه شعب بانکی استان از پانزدهم فروردین بهصورت ۱۰۰ درصد فعال خواهند بود.
معاون اقتصادی استانداری لرستان، عنوان کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی اخیر تاکنون نیز همه شعب بانکی استان با بیش از ۵۰ درصد ظرفیت فعال بودهاند.
