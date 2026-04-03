محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: آسمان استان امروز (چهارشنبه) قسمتی ابری است که در برخی ساعات با افزایش ابر، رگبار ضعیف و پراکنده باران و رعد و برق همراه خواهد شد.

وی افزود: این وضعیت تا روز سه‌شنبه هفته آینده ادامه دارد. بر اساس مدل‌های پیش‌بینی، میزان بارش‌ها در روزهای یکشنبه و دوشنبه نسبت به سایر روزها کمی بیشتر خواهد بود، هرچند همچنان ضعیف و پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

رحمان‌نیا با اعلام صدور هشدار سطح زرد برای این سامانه، خاطرنشان کرد: این هشدار تا پایان روز دوشنبه اعتبار دارد و به معنی آماده‌باش نسبی و امکان بروز اختلالات جزئی در تردد و فعالیت‌های بیرونی است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در ادامه به وزش باد اشاره کرد و گفت: در ساعات بعدازظهر امروز و فردا (پنجشنبه) سرعت وزش باد نسبتاً افزایش می‌یابد و در برخی نقاط به آستانه نسبتاً شدید می‌رسد. همچنین دمای هوا در روزهای آینده روند کاهشی ملایمی خواهد داشت.

رحمان‌نیا از شهروندان خواست از توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی خودداری کرده و نسبت به استحکام سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و داربست‌ها احتیاط لازم را به عمل آورند. کشاورزان نیز نسبت به مدیریت دما و محافظت از محصولات حساس توصیه‌های کارشناسی را مد نظر قرار دهند.