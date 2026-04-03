اعرافی:دشمن در محاسبات خود درباره فروپاشی ایران دچار خطای راهبردی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبههای نماز جمعه این هفته قم با اشاره به تحولات اخیر و تحلیل رفتار دشمنان در جنگ رمضان اظهار کرد: امروز خیابانهای کشور جلوهای از هویت ملی و اقتدار ایمانی ملت ایران است و این پشتوانه مردمی، بنیانهای نظام را استوار نگاه داشته است.
وی با تبیین نخستین خطاهای محاسباتی دشمنان افزود: تصور آنان بر این بود که با وارد آوردن ضربهای ناگهانی، ساختار سیاسی کشور دچار فروپاشی خواهد شد و با سازماندهی نیروهای وابسته و اجرای طرحهای غافلگیرانه، این هدف را دنبال کردند، اما این برآورد به دلیل ریشهدار بودن نظام در باورهای دینی و مردمی، بهطور کامل ناکام ماند.
امام جمعه قم ادامه داد: ترمیم سریع آسیبها و جایگزینی نیروها در بخشهای مختلف از جمله قوای مسلح، از نقاط قوت و افتخارات نظام است و نشان داد که سازوکارهای پیشبینی و مدیریت بحران در کشور بهدرستی طراحی شده است.
وی گفت: در رأس این بازسازیها، مدیریت عالی نظام و نقشآفرینی نهادهای مسئول از جمله خبرگان، موجب شد که خللی در روند اداره کشور ایجاد نشود و امروز نیز تمامی ارکان با انسجام و آمادگی کامل در میدان حضور دارند.
اعرافی با اشاره به خطای دیگر دشمنان تصریح کرد: آنان گمان میکردند ایران در چارچوب دکترینهای دفاعی گذشته باقی خواهد ماند، در حالی که تحولات اخیر نشان داد، راهبرد دفاعی کشور به سمت رویکردی فعال و تهاجمی تغییر یافته و در صورت لزوم، دامنه پاسخها میتواند فراتر از سطح منطقهای باشد.
وی افزود: پایان یافتن دوره صبر راهبردی و آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله فعال با تهدیدات، پیام روشنی برای دشمنان دارد که هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ متقابل مواجه خواهد شد.
امام جمعه قم در ادامه با اشاره به خطای دیگر نظام سلطه عنوان کرد: اتکای صرف به جنگ کلاسیک و تجهیزات پیشرفته، یکی از اشتباهات راهبردی دشمنان است، چرا که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علاوه بر پیشرفتهای چشمگیر در حوزه صنایع دفاعی، در عرصه جنگهای نامتقارن نیز توانمندیهای قابل توجهی دارند.
وی اظهار کرد: تسلط بر نقاط راهبردی منطقه و بهرهگیری از ظرفیتهای جنگ ترکیبی، معادلات دشمنان را برهم زده و نشان داده است که موازنه قدرت بهگونهای دیگر رقم خورده است.
اعرافی با اشاره به ارزیابی نادرست دشمنان درباره محور مقاومت گفت: تصور فروپاشی این جبهه نیز از دیگر خطاهای آنان بود، در حالی که امروز شاهد بازسازی و احیای این محور در مناطق مختلف هستیم و جریان مقاومت با قدرت بیشتری به مسیر خود ادامه میدهد.
وی افزود: تحولات اخیر در کشورهای منطقه نشان میدهد که این جریان نهتنها تضعیف نشده، بلکه با انسجام و انگیزه بیشتری در برابر فشارها ایستادگی کرده است.
امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود به خطای محاسباتی در خصوص حمایتهای بینالمللی اشاره کرد و گفت: دشمنان انتظار همراهی گسترده جهانی را داشتند، اما واقعیت این است که بسیاری از کشورها از همراهی با این سیاستها خودداری کردند و افکار عمومی جهان نیز در موارد متعدد با ملت ایران همدلی نشان داده است.
وی ادامه داد: این همراهی مردمی و جهانی، پشتوانهای مهم برای تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر فشارها به شمار میرود.
اعرافی در پایان با تأکید بر نقش مردم و نیروهای داخلی خاطرنشان کرد: حضور فعال مردم، نیروهای انتظامی، بسیج و سایر نهادها، تمامی طرحهای دشمنان را خنثی کرده و نشان داده است که دفاع ملت ایران، دفاعی همهجانبه، مردمی و مبتنی بر ارزشهای دینی و تاریخی است.
وی تصریح کرد: ملت ایران با حفظ انسجام و تکیه بر ایمان و اراده جمعی، مسیر پیشرفت و مقاومت را ادامه خواهد داد و در برابر هرگونه فشار و تهدیدی با اقتدار خواهد ایستاد.
قم-امام جمعه قم بااشاره به تحلیلهای نادرست دشمنان درباره تضعیف ساختار نظام، تأکید کرد: ریشهدار بودن این نظام در ایمان و همراهی مردم، تمامی برآوردهای غلط درباره فروپاشی را ناکام گذاشته است.
