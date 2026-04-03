تشییع پیکر شهید «منصور مهدی» در شهرستان فریدن

به گزارش خبرنگار مهر، شهید ستوانیکم منصور مهدی که در تاریخ ۱۰ فروردین و در پی حمله هوایی به استان اصفهان به شهادت رسیده بود، ظهر روز جمعه در فضایی آمیخته به حزن، احترام و ارادت مردمی، تشییع شد. حضور گسترده اقشار مختلف مردم شهرستان فریدن، خانواده‌ها، نیروهای نظامی و مسئولان، جلوه‌ای کم‌نظیر از همدلی و قدرشناسی را رقم زد.

جمعه، روزی که در فرهنگ عمومی با حس انتظار و چشم‌به‌راهی آمیخته است، حال و هوای دیگری به مراسم بخشیده بود.گویی مردم آمده بودند تا با حضور خود، بار این انتظار ناتمام را با خانواده شهید قسمت کنند و با دلی آکنده از اندوه، فرزند رشید وطن را تا منزلگاه آخر بدرقه کنند.

خیابان‌های شهرستان داران در لحظه‌هایی پر از صلابت و سکوت، صحنه وحدت و وداع با جوانی بود که جانش را در مسیر انجام وظیفه نثار کرد.

پس از پایان مراسم در مرکز شهرستان، پیکر شهید مهدی با همراهی مردم و مسئولان به روستای زادگاهش چهل‌خانه، منتقل شد و در آرامگاه ابدی به خاک سپرده شد. آیین وداع، با قرائت فاتحه، ذکر مصیبت و بدرقه باشکوه مردم شهرستان فریدن پایان یافت.

از شهید ستوانیکم منصور مهدی یک فرزند به یادگار مانده است.