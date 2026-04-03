باد مهمان آسمان خراسان جنوبی؛ احتمال بارش از فردا شب

فاطمه زارعی در گفتگو با مهر، با اشاره به بررسی نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی، اظهار کرد: شرایط جوی استان در امروز نسبتا پایدار و یکنواخت است و وزش باد به عنوان پدیده غالب در اغلب نقاط پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه تغییرات جوی از فردا شب آغاز خواهد شد، افزود: بر اساس الگوی نقشه‌ها، ورود سامانه‌ای ضعیف از سمت شمال‌غرب استان، سبب وقوع بارش‌های پراکنده در برخی مناطق خواهد شد.

وی ادامه داد: از نظر دمایی نیز در ۴۸ ساعت آینده، روند افزایش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت جوی شبانه‌روز گذشته گفت: در این مدت، ایستگاه‌های نهبندان، سرایان، قاین، حاجی‌آباد و سربیشه وقوع رگبار و رعد و برق را ثبت کرده‌اند.

زارعی خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با حداقل دمای یک درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و طبس با حداکثر دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بوده و نوسانات دمایی در بیرجند بین ۳ تا ۱۵ درجه گزارش شده است.