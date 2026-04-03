پهپاد ساقط شده بر فراز شیراز متعلق به کدام کشور منطقه است؟!

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با درج عکس‌هایی از پهپاد ساقط‌شده بر فراز شیراز، در شبکه ایکس نوشت: «این پهپاد را نیروهای مسلح شجاع ما بر فراز شهر محبوب ایرانیان، شهر حافظ و سعدی، شیراز، ساقط کرده‌اند.

لاشه این پهپاد می‌تواند سند جدیدی باشد مبنی بر مشارکت مستقیم و همدستی فعالانه برخی کشورهای منطقه در جنایت تجاوز و سایر جنایات ارتکابی رژیم اسرائیل و آمریکا علیه مردم ایران.

هریک از دو کشور منطقه که به‌عنوان دارنده و استفاده‌کننده از این نوع پهپاد محسوب می‌شوند باید در این خصوص توضیح بدهند...»

شایان ذکر است در حالیکه به نظر می‌رسید پهپاد ساقط شده از نوع «MQ۹» آمریکایی باشد، اما کارشناسان می‌گویند این پهپاد از نوع وینگ لونگ ۲ است که در اختیار دو کشور حوزه جنوبی خلیج فارس است.