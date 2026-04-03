۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۱

پهپاد ساقط شده بر فراز شیراز متعلق به کدام کشور منطقه است؟!

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با درج عکس‌هایی از پهپاد ساقط‌شده بر فراز شیراز، در شبکه ایکس نوشت: «این پهپاد را نیروهای مسلح شجاع ما بر فراز شهر محبوب ایرانیان، شهر حافظ و سعدی، شیراز، ساقط کرده‌اند.

لاشه این پهپاد می‌تواند سند جدیدی باشد مبنی بر مشارکت مستقیم و همدستی فعالانه برخی کشورهای منطقه در جنایت تجاوز و سایر جنایات ارتکابی رژیم اسرائیل و آمریکا علیه مردم ایران.

هریک از دو کشور منطقه که به‌عنوان دارنده و استفاده‌کننده از این نوع پهپاد محسوب می‌شوند باید در این خصوص توضیح بدهند...»

شایان ذکر است در حالیکه به نظر می‌رسید پهپاد ساقط شده از نوع «MQ۹» آمریکایی باشد، اما کارشناسان می‌گویند این پهپاد از نوع وینگ لونگ ۲ است که در اختیار دو کشور حوزه جنوبی خلیج فارس است.

محسن صمیمی

    • IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      هر تجاوزی با واکنش سخت ایران مواجه خواهد شد اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
    • IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      عربستان، کویت، امارات، قطر و بحرین شریک جرم جنایت های آمریکا و اسرائیل در جنگ ایران هستند
    • IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      عقب نشینی نکنید... نگذارید خون رهبر شهیدمان و فرماندهان سپاه عزیزمان توسط وطن فروشان نو-داعشی پایمال شود. ملت ولایی و مقاوم ایران پیرو رهبر انقلاب هستند و با مقاومت و صبر این مشکلات را هم تحمل میکنند. مهم نیست چقدر طول بکشد، آنقدر تحمل میکنیم تا به قله برسیم یا شربت شهادت بنوشیم. جان فدای رهبریم.
    • IR ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      امارات یا هر کشوری که به ایران خیانت میکند در کشتار مردم ایران دست دارد. لذا ایران باید شهرهایشانرا ویران کند.
    • ناشناس IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      میشه لطفا در یکروز کل امارات و با خاک یکسان کنید؟؟
    • ممتاز IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      لعنت بر حکام نفهم عربستان وامارات
    • سید رضا صدری IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      به نظر من باید از ظرفیت های زیادی در خاک امریکا استفاده کنیم ظرفیت های پهپادی برای پل های امریکا فقط در راستای قدرت نمایی گزینه خوبی هست و میشه با اسیب زدن جزعی به نیرو گاهای امریکا ترامپ رو تحت فشار گذاشت
    • IR ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      و این در حالی است که صهیونیست ها جنایتکار و هم تروریست ها جنایتکار 100 درصد فقط با کمک، حمایت و پشتیبانی نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایت می کنند، آدم می کشند و دست به اقدامات تروریستی می زنند.

