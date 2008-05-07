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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۴۳

"ربودن رئیس سرخ" روی آنتن شبکه دو می‌رود

"ربودن رئیس سرخ" روی آنتن شبکه دو می‌رود

فیلم تلویزیونی "ربودن رئیس سرخ" به کارگردانی باب کلارک ساعت 30/23 روز پنجشنبه 19 اردیبهشت از شبکه دو پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، "ربودن رئیس سرخ" محصول سال 1998 آمریکاست و اد ناها فیلمنامه این وسترن کمدی را بر اساس داستانی کوتاه و کلاسیک از او. هنری نویسنده مشهور قرن هجدهم و نوزهم آمریکا نوشته است.

کریستوفر لوید، مایکل جتر، کیتلین هاپکینز، آلن روک و هیلی جوئل آزمنت از جمله بازیگران فیلم 90 دقیقه‌ای "ربودن رئیس سرخ" هستند و داستان آن درباره سم و بیل است که معدنی متروک خریده‌اند و برای پولدار شده‌اند تصمیم می‌گیرند پسر 9 ساله یک بانکدار پروتمند را بدزدند. اما اندرو زیرکتر و شیطانتر از این حرف‌هاست که...

باب کلارک فیلمساز آمریکایی که سال 2007 در سن 68 سالگی از دنیا رفت، حدود 30 فیلم در مقام کارگردان در کارنامه داشت و سال 1981 با فیلم سینمایی "ستایش" با بازی جک لمون و لی رمیک به بخش مسابقه جشنواره برلین راه یافت. ضمن اینکه لمون برای همین فیلم نامزد اسکار بازیگری شد.

هیلی جوئل آزمنت ستاره خردسال "ربودن رئیس سرخ" متولد 1988 و در این 20 سال در بیش از 40 فیلم سینمایی و مجموعه و فیلم تلویزیونی بازی کرده است. او سال 1999 با فیلم بسیار موفق "حس ششم" شیامالان شناخته و برای این فیلم نامزد اسکار و گلدن گلوب شد. آزمنت دو سال بعد با استیون اسپیلبرگ در "هوش مصنوعی" همکاری کرد.

کد مطلب 679062

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