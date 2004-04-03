مسووليتهاي جديد تداخلي دركارم ايجاد نمي كند

بهزاد كتيرايي رييس جديد فدراسيون ورزشهاي رزمي درگفت وگو با خبرنگار" مهر" دراين خصوص اظهارداشت: با صحبتي كه آقاي كفاشيان داشتند قرارشد تا زمان برگزاري مجمع فدراسيون ورزشهاي رزمي مسوليت اين فدراسيون را بر عهده داشته باشم تاامورآن با وقفه مواجه نشود. درحال حاضر آقاي كفاشيان سرپرست اين فدراسيون هستند ومن مسوليت اموراجرايي آن را برعهده دارم.

وي افزود: اصل مسوليت من درفدراسيون ووشواست ودركنارآن امورمربوط به فدراسيون ورزشهاي رزمي را نيزانجام خواهد داد. به عقيده من با توجه به اينكه اين دوفدراسيون قبلا دركناريكديگرمشغول فعاليت بوده اند مشكل چنداني دركارايجاد نخواهد شد.

كتيرايي درمورد برنامه هاي آتي فدراسيون ووشوخاطرنشان كرد: درروزهاي گذشته با پيشكسوتان ومسوولان سبكهاي مختلف جلساتي را برگزاركرديم تا با اين دوستان تفاهم كامل برقرارشود كه خوشبختانه صحبتهاي خوبي ردوبدل شد كه اميدوارم نتايج اين گفت وگوها درپيشبرد اهداف فدراسيون بيش ازپيش موثرباشد.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه فدراسيون ووشوتازه تاسيس است برنامه ريزي هاي مقدماتي براي براي پيشبرد اموردرحال انجام است واميدوارم با حمايت تمام اهالي اين ورزش بتوانيم دراين رشته افتخارات متعددي را كسب نماييم. ازسوي ديگربا توجه به تلاشهايي كه چيني ها براي گنجاندن اين رشته درالمپيك 2008 پكن دارند، ما مي توانيم با تلاش وپشتكاردراين رشته ازحالا خود را مدعي كسب مدالهاي رنگارنگ ازاين پيكارها نماييم.