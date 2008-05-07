لهستان پیش شرط خود برای استقرار سپرموشکی آمریکا را تکرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"رادوسلاو سیکورسکی" روز چهارشنبه در سخنانی در مجلس لهستان گفت : این آزمایشی برای شریک ماست.

وی افزود: ما با قبول حسن نیت آمریکایی ها درباره دفاع ضد موشکی، انتظار داریم که آمریکا براساس قولهای "جرج بوش" رئیس جمهور یک نقش فعال در مدرنیزه کردن ارتش لهستان بازی کند.

این مقام لهستان خاطرنشان کرد: مشارکت استراتژیک لهستان با آمریکا در آن سوی یک گفتگوی سیاسی عمیق و یک همکاری نظامی قرار دارد، اما دوستی و احترام دوجانبه باید ابعاد عینی خود را بیابد.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهایی موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را موردهدف قراردهند، بنابراین به باورکرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا دراروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

لهستان که از خطرات بالقوه نگران است، به دنبال گرفتن تضمینهای اضافی امنیتی از واشنگتن برای یک رشته دفاع موشکی است.