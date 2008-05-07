بررسی روابط عراق و آمریکا در دیدار کروکر با طالبانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، دربیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق آمده است : جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در محل اقامت خود در بغداد با رایان کروکر سفیر آمریکا در بغداد دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار تقویت روابط و ضرورت فعال سازی همکاری میان عراق و آمریکا در همه زمینه ها در راستای منافع دوجانبه و مشترک دو کشور بررسی شد.

کروکر - طالبانی

طالبانی و کروکر آخرین تحولات سیاسی و امنیتی عراق به ویژه بازگشت جبهه التوافق اهل سنت عراق به دولت و تاثیر آن بر توسعه و تقویت وحدت ملی و تحکیم رهبری گروهی در این کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

رئیس جمهوری عراق بر اهمیت گسترش نظم و حاکمیت قانون در سراسر این کشور تاکید کرد و گفت : عراق به تلاش برای تقویت روابط خود با همسایگان منطقه ای و کشورهای جهان ادامه می دهد، زیرا این امر گامی مهم در مسیر حمایت از دستاوردهای سیاسی و امنیتی به دست آمده در عرصه داخلی عراق به شمار می رود.

سفیر آمریکا در بغداد نیز به نوبه خود از نقش طالبانی در حل مشکلات و پر کردن شکاف و تقویت جایگاه عراق در سطح بین المللی تقدیر کرد.