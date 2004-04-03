"صندلي داغ"، داغ تر مي شود

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، مجموعه برنامه « صندلي داغ » كه براي روزهاي آغازين سال در نظر گرفته شده بود و هر شب از شبكه دو سيما پخش مي شد، به علت استقبال قابل توجهي كه از سوي مخاطبان برنامه و حتي مصاحبه شونده ها صورت گرفته است، به صورت برنامه اي روتين توليد و پخش خواهد شد.

در طرح اوليه اي كه براي ادامه كار اين برنامه در نظر گرفته شده، هر هفته پنج شنبه ها براي پخش اين برنامه در نظر گرفته شده است . در عين حال مسوولين شبكه درباره پخش روزانه اين برنامه بحث و گفت و گوهايي انجام داده اند، ولي فعلا" پخش هفته اي « صندلي داغ » در دستور كار قرار گرفته است.

از جمله ويژگي هايي كه براي قسمت هاي بعدي اين مجموعه در نظر گرفته شده، هر چه تصويري تر كردن برنامه است. به اين مفهوم كه چون برنامه در برخي از قسمت ها به يك گفت و گوي راديويي نزديك مي شود، دست اندركاران برنامه با افزايش زمان آن در صدد ايجاد فضايي شادتر و بهتر برآمده اند تا بتواند مخاطب بيشتري را از طريق ارتباط تصويري به خود جلب كند.

شنيده مي شود يكي از مشكلات توليد كنندگان مجموعه برنامه « صندلي داغ » انتخاب و معرفي مصاحبه شوندگان است كه با بحث هاي زيادي از سوي مديران شبكه و دست اندركاران توليد برنامه همراه بوده است . به نحوي كه اين روند توليد را با مشكلات زيادي مواجه ساخته و حتي برنامه را به دام پخش قسمت هاي تكراري انداخته است. همچنين اين مساله باعث شده توليد كنندگان برنامه دست به دعوت از افرادي بزنند كه چهره و نام آنها براي مخاطب چندان آشنا نيست . حضور اين مهمانان جذابيت برنامه را با فراز و نشيب هايي مواجه كرده است.

« صندلي داغ » پيش از اين به عنوان يك برنامه با درجه كيفي « ج » توليد شده بود كه بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده، برنامه به درجه كيفي « ب » ارتقا خواهد يافت كه در اين صورت تغييراتي هم در طراحي صحنه و شكل ارايه برنامه صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 67909