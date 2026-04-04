ورود سامانه بارشی جدید به خراسان جنوبی از عصر امروز 

فاطمه زارعی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرایط جوی در سطح استان نسبتاً پایدار و یکنواخت پیشبینی میشود.
وی افزود: از امروز بعدازظهر ۱۵ فروردین ورود سامانه بارشی جدیدی را به خراسان جنوبی خواهیم داشت.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: بارشها از سمت شمالغرب استان آغاز شده و بهصورت رگبار، همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود.
زارعی با بیان اینکه بارش ها تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت، گفت: بیشترین شدت بارشها برای روزهای یکشنبه تا دوشنبه پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: روند تغییرات دما نیز طی ۴۸ ساعت آینده افزایشی خواهد بود.
