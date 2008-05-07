نظام قضایی کشور از کارآمد ترین نظامهای دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، آیت الله هاشمی شاهرودی عصر امروز در ارتباط ویدیو کنفرانسی خود با دادگستری کل استان اردبیل اظهار داشت: در سفرهای خارجی یا در دیدار با مسئولان قضایی کشورهای دیگر این کارآمدی و ارزشمندی نظام بیشتر به چشم آمده زیرا طی چند سال اخیر سیاستهای بسیار کم نظیر و نادری در زمینه مسائل قضایی کشور اجرا شده است.

رئیس قوه قضاییه مکانیزه کردن دستگاه های قضایی و برقراری ارتباط از طریق CNS را از جمله این نوآوری ها دانست و عنوان کرد: این نوآوریهای ممتاز ابعاد و برکاتی را در بعد نظارتی، شفاف سازی، دقت و صحت کار، تسریع در روند مراحل قضایی و دهها امتیاز و دستاورد دیگر به همراه داشته و باعث شکوفایی قضایی کشور شده است.

وی در ادامه ابراز داشت: نظام قضایی کارآمد نظامی است که بتواند اختلافات را در جامعه کم کرده و پیشگیری از اختلاف و جرم در آن نظام از مهمترین و اصلی ترین امور باشد.

وی با ضروری خواندن اصلاح بسیاری از قوانین کشور و با اشاره به اینکه اصلاح قوانین در حال شکل گیری است، تصریح کرد: با احیای قانون شوراهای حل اختلاف بار سنگینی از روی دوش دستگاه قضایی برداشته شده و کارآیی شوراها بسیار اثر بخش بوده است.

آیت الله هاشمی شاهرودی یادآور شد: در حال حاضر شاهد کاهش پرونده های ورودی به دادگستری و افزایش پرونده ورودی به میزان 60 درصد به شوراهای حل اختلاف هستیم که طی دو، سه سال اخیر آمار بسیار خوبی بوده است.

وی تاکید کرد: از مجموع پرونده های ورودی به شوراهای حل اختلاف نیز 50 تا 60 درصد پرونده ها با صلح و سازش مختومه اعلام شده که ثمره و توفیق بالایی برای دستگاه قضایی کشور است.

وی صلح سازی را بهترین قضاوت و داوری دانست و عنوان کرد: در یکی از استانهای کشور 45 پرونده قتل عمد و 108 پرونده قتل غیر عمد در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و با صلح و سازش به پایان رسیده که آمار بسیار قابل توجهی است.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: بحث اطاله دادرسی در اکثر نقاط کشور حل شده و در سرویس دهی، ابلاغ ها، اخطارها، ارجاع پرونده به شعبه ها و وکلا و ... تحول بسیار خوبی ایجاد شده است.

وی تحول، ارتقاء، پیشرفت و توسعه را در دستگاه های قضایی خوب اما نا کافی دانست و خاطرنشان کرد: وجود قوانین دست و پا گیر و مقررات مبهم، پیچیده، سخت و نبودن ساختارهای مناسب با دستگاه های اجرایی دیگر از دلایل و موانعی است که سهولت و شفافیت کار قضایی را تحث شعاع قرار داده است.

وی با انتقاد از کثرت تشکیل پرونده در دادگستریها تصریح کرد: اکثر این پرونده ها اختلاف بین مردم و دستگاه های اجرایی به خصوص سیستم بانکی کشور بوده که باید به عنوان آسیب جدی جامعه مورد کارشناسی و ریشه یابی قرار گرفته و ارتباط دستگاه قضایی باید با دستگاه های اجرایی دیگر اصلاح و شبکه ای شود.

آیت الله هاشمی شاهرودی اظهار داشت: با توجه به کثرت پرونده در نظام قضایی کشور باید علت این افزایش شناسایی و با تغییر مقررات و قوانین و با ارائه ساختارهای مدرن و نو از اختلافها و جرم در جامعه پیشگیری کنیم.

وی خدمت به مردم و نظام را وظیفه الهی دانست و یادآور شد: مدیریت دستگاه قضایی بسیار حساس و مهم بوده و مدیران باید با ارائه طرحها و ایده های نو دستگاه قضایی را در جهت خدمتگذاری بیشتر به مردم یاری نمایند.