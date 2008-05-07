اسرائیل روی شیطان را سفید کرده است / نقشه صهیونیست آغاز تغییر در جهان اسلام بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله تسخیری دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در جلسه ویژه فلسطین که صبح امروز در هتل استقلال تهران برگزار شد، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی زن و کودک و پیر و جوان را هر روز به کشتار می گیرد و ما شاهد آثار شوم آن هستیم.

دبیر کل مجمع با اشاره به پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه تصریح کرد: نیروی مقاومت با کرامت خود توانست هدف بزرگ صهیونیست را مهار و از توسعه طلبی اسرائیل جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه اسرائیل غده زائدی است که باید محو شود، اضافه کرد: خوشبختانه انقلاب فلسطین در حال پیشرفت و گسترش است و با اتحاد و وحدت، آنان قطعا پیروز خواهند شد.

در ادامه این جلسه خطیب مسجد الاقصی فلسطین با بیان اینکه فلسطین نخستین قبله و سرزمین محشر و منشر است، گفت: امروز همه مسلمانان جهان در مقابل مسئله فلسطین مسئول هستند و اسرائیل هر اندازه برای توسعه طلبی تلاش کند دوباره باید فلسطین به جهان اسلام باز گردد.

دکتر اسماعیل نواهضه با اشاره به جنایات هر روز درنوارغزه افزود: متاسفانه اسرائیل مورد حمایت شرق و غرب است و برای خود هیچ مرزی قائل نیست و امیدواریم با وحدت انقلاب که مبتنی بروحدت ملی است به پیروزی برسد.وی با تاکید بر اینکه جنگ های به راه انداخته درباره شیعه فقط برای مسائل سیاسی است، اظهار داشت : روزی می رسد که پرچم فلسطین به اهتزاز در می آید و قطعا پیروزی فلسطین در راه است.

همچنین دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت: متاسفانه برخی سران عرب و مسلمان برجنایت های آشکار اسرائیل صحه گذاشته و جنایات و کشتار و خونریزی های صهیونیست ها روز به روز ادامه دارد.

حجت الاسلام محمد حسن اختری با اشاره به اینکه اسرائیل در بدترین شرایط به سر می برد تصریح کرد: روزی که رژیم صهیونیستی به وجود آمد هدفش ایجاد اسرائیل بزرگ بود هنگامی که حزب الله لبنان آنان را مجبور کردند تا از سرزمین خود بیرون روند برای اسرائیل مسجل شد که گسترش جغرافیایی امکان ندارد.

سفیر دولت فلسطین با اشاره به جنگ های اسف بار میان اسرائیل و فلسطینیان گفت: در این جنگ ها مسلمانان رنج های زیادی کشیدند و خون های بسیاری را به اسلام تقدیم کردند.

صلاح الزواری با اشاره به منطقه استراتژیک دریای مدیترانه خاطر نشان کرد: آنجا مهد تمدن وفرهنگ است و دشمنان سرزمین فلسطین را تهدیدی برای خود می دانند.

همچنین نماینده جنبش حماس در ایران شصتمین سالگرد اشغال فلسطین را مصیبتی عظیم یاد کرد و گفت: اسرائیل کینه توز جنگ صلیبی را علیه فلسطین و نیز بر علیه اسلام آغاز کرد که این جنگ یک طرح غربی با پوشش صهیونیستی بود.

ابواسامه عبدالمعطی با اشاره به اینکه فلسطین قلب جهان اسلام است اظهار کرد: هدف صهیونیست آن است که با هر طرح و نقشه ای با اسلام مقابله کنند که مسلمانان در سراسر جهان می توانند با اتخاد و وحدت رویه روی اهداف شوم آن بایستند.

نماینده جهاد اسلامی در ایران نیز با اشاره به اینکه دشمنان به وسیله اسرائیل می خواهند ضربه بزرگی بر پیکره اسلام وارد کنند، گفت: در زمان کنونی ما نباید هیچ اختلافی با یکدیگر داشته باشیم و ملت فلسطین در مقابل این پروسه غربی ایستادگی می کند.

ابوشریف افزود: تمامی اختلافات ازسیاست است وسیاست می تواند اندیشه ما را برگرداند تا تمامی مشکلات امت اسلام حل شود.

درادامه نماینده حزب الله گفت: نقشه صهیونیست برای آغازتغییر درجهان اسلام بود و آنچه که در منطقه خاورمیانه انجام می شود بر اساس این پروسه صهیونیست ها است.

عبدالله صفی الدین خاطر نشان کرد: باید هویت اسلام واقعی را به جهانیان عرضه کنیم همانطور که حزب الله در جنگ 33 روزه تثبیت مقاومت کرد.