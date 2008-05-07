سهم امسال جاسک از اعتبارات تملک دارایی 130 میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمود آرامی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این میزان اعتبار 130 میلیارد ریالی با توجه به سکونت 90 درصدی جمعیت شهرستان جاسک در روستاها به صورت قالب در مناطق روستانشین و کمتر برخوردار روستایی هزینه خواهد شد.

وی بیان داشت: بر اساس آخرین سرشماریهای صورت گرفته بخش وسیعی از جمعیت 80 هزار نفری شهرستان جاسک در روستاها زندگی می کنند که اولویت اساسی مناطق روستایی کمتر برخوردار توسعه زیر ساختهای بهداشتی و درمانی، توسعه طرحهای هادی روستایی، تامین منابع آبی مطمئن آب شرب، احداث سازه های کشاورزی روستایی و راه روستایی خواهد بود که به صورت کارشناسی نسبت به شاخصهای جمعیتی در میان مناطق مختلف توزیع می شود.

آرامی خاطرنشان کرد: تلاش می شود تا در هزینه کرد اعتبارات، طرحهای در دست ساخت و نیمه ساخته در اولویت اتمام قرار گیرد تا امکان بهره مندی مردم از این طرحها هر چه سریعتر فراهم شود.