۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۶:۲۷

سهم امسال جاسک از اعتبارات تملک دارایی 130 میلیارد ریال است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرماندار جاسک گفت: سهم امسال شهرستان جاسک از اعتبارات تملک دارایی هرمزگان 130 میلیارد ریال تعیین شده که در مقایسه با سال قبل از رشد مناسبی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمود آرامی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این میزان اعتبار 130 میلیارد ریالی با توجه به سکونت 90 درصدی جمعیت شهرستان جاسک در روستاها به صورت قالب در مناطق روستانشین و کمتر برخوردار روستایی هزینه خواهد شد.

وی بیان داشت: بر اساس آخرین سرشماریهای صورت گرفته بخش وسیعی از جمعیت 80 هزار نفری شهرستان جاسک در روستاها زندگی می کنند که اولویت اساسی مناطق روستایی کمتر برخوردار توسعه زیر ساختهای بهداشتی و درمانی، توسعه طرحهای هادی روستایی، تامین منابع آبی مطمئن آب شرب، احداث سازه های کشاورزی روستایی و راه روستایی خواهد بود که به صورت کارشناسی نسبت به شاخصهای جمعیتی در میان مناطق مختلف توزیع می شود.

آرامی خاطرنشان کرد: تلاش می شود تا در هزینه کرد اعتبارات، طرحهای در دست ساخت و نیمه ساخته در اولویت اتمام قرار گیرد تا امکان بهره مندی مردم از این طرحها هر چه سریعتر فراهم شود.

