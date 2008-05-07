22 هزار معلم شهر تهران آموزش زیست محیطی می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد هادی حیدرزاده ، مشاورشهردار تهران در امور محیط زیست ، صبح امروز در مراسم اختتامیه مرحله آموزشی معلم سبز و آغاز فراگیر این طرح در مدارس تهران ، گفت : در دکترین جدید مدیریت شهر تهران که بارها توسط شهردار تهران اعلام شده است ، شهرداری یک نهاد صرفا خدماتی نیست و نهادی اجتماعی است که شهروندان سرمایه های اصلی آن هستند و در اولویت آن معلمان قرار دارند .

وی افزود : معلمان به دلیل ماموریتی که دارند می توانند کمک مهمی برای مدیریت شهری در اداره بهتر شهر باشند و در بهبود شهر از وضعیتی که دارد ما را یاری دهند .

حیدرزاده با بیان این که در شهر تهران بحران های زیادی وجود دارد که حل آن ها نیازمند مشارکت جدی شهروندان است ، خاطر نشان کرد : مشارکت مردم در حل بحران های شهر مانند آلودگی هوا ، پسماندها و غیره بسیار ضروری است و اگر کمتر شاهد این مشارکت بوده ایم ، مقصر اصلی مدیریت شهری بوده است که نتوانسته نوع مشارکتی را که از شهروندان می خواهد مشخص کند ، چراکه ابتدا باید نوع مشارکت شهروندان را مشخص کنیم و پس از آن انتظار دریافت مشارکت را داشته باشیم .

مشاور شهر دار تهران ، با اشاره به اجرای طرح معلم سبز در مناطق تهران اظهار کرد: این طرح از اوایل سال گذشته در مناطق 6، 9، 2، 1و 19به صورت پایلوت آغاز شد و با تاکید شهردار تهران بر موضوع محیط زیست ، امیدواریم در هر منطقه 1000 معلم تحت آموزش ابن شبکه قرار بگیرند .

در ادامه این مراسم ، دکتر معصومه ابتکار ، رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران ، نیز اجرای طرح معلم سبز را که با همکاری شهرداری تهران و سازمان آموزش و پرورش تهران صورت گرفته است ، اقدام موثری دانست و گفت : امروزه موضوع محیط زیست جنبه جهانی دارد و آن را از تعیین کننده های مهم برای سرنوشت بشر می دانند و به همین دلیل شعار شهروند محلی ، شهروند جهانی ، با هدف مسئولیت همه انسان ها در برابر محیط زیست تعریف شده است .

وی افزود: امروز گرم شدن زمین از بحران های جدی است و مطالعات نشان می دهد خشکسالی که هم اکنون با آن مواجه هستیم ارتباط مستقیم با گرم شدن زمین دارد .

ابتکار در ادامه اظهار کرد: معلمان نقش مهمی در تنویر افکار و آموزش افراد دارند و باید با انتقال آموش های مهمی مانند محیط زیست ، در انتخاب های فردی شهروندان موثر باشند ، زیرا رفتار با محیط زیست ، در سرنوشت همه نسل ها تاثیر گذار است .

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران ، با تاکید بر لزوم تغییر رفتار ها در مورد محیط زیست ، گفت : چگونگی برخورد با محیط زیست باید از درون و از باورها شکل بگیرد و به یک جنبش اجتماعی تبدیل شود تا به نتیجه درست برسد .

وی افزود : موضوعات محیط زیستی به طور مستمر با پدیده های نوظهور تغییر می کند و ما نیز باید بر اساس آگاهی از آن ها و نگاه علمی دراین موضوع حرکت کنیم ، چراکه تا دانش مربوط به محیط زیست را فرا نگیریم ، توسعه دانش پایه و عدالت فرانسلی و واقعی نیز به دست نمی آید .

عضو شورای شهر تهران با اشاره به ارتباط مستقیم چرخه فقر با تخریب محیط زیست ، گفت : هر جا فقر باشد ، تخریب محیط زیست هم هست و بر عکس و به همین دلیل فرهنگ سازی به عنوان مهم ترین اصل در رفتار با موضوعات زیست محیطی مطرح شده است.

وی افزود : اگر بچه های ما آگاه باشند ، می توانند از کودکی به درستی با محیط زیست رفتار کنند تا نسل بعدی مشکلات امروز را تداشته باشند که این آگاهی دادن وظیفه معلمانی است که در تغییرو اصلاح رفتارها نقش مهمی ایفا می کنند.

هم چنین در این مراسم دکتر پناهی ، عضو کمیته علمی طرح معلم سبز نیز با بیان اهداف اجرای این طرح گفت : تغییر نگرش در شهرداری و خارج شدن از رویکرد سنتی و پرداختن به موضوعاتی مانند محیط زیست جای قدردانی دارد .

وی افزود: مسائلی مانند تغییر کاربری اراضی طبیعی ، کمبود فضای سبز شهری و دور شدن از طبیعت ، مدیذیت شهری را با چالش روبرو کرده است و آسیب های طبیعی و روانی ناشی از دوری طبیعت ، از مسائل مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده است .

بر اساس این گزارش دراین مراسم ، چند تن از اعضای یونیسف ، آموزش و پرورش و شهرداران مناطق ، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت آلودگی هوا و مشاور عالی سازمان آموزش و پرورش نیز حضور داشتند .

هم چنین از 19 معلم به عنوان معلمان سبز و رویا نونهالی بازیگر سینما ، به عنوان هنرمند سبز قدردانی شد .