  1. استانها
  2. ایلام
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

۲۲۵۴ مورد بازرسی از بازار ایلام انجام شد

ایلام - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام گفت: طی ۵۰ روز گذشته ۲ هزار و ۲۵۴ مورد بازرسی از بازار استان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و در راستای صیانت از حقوق مردم و نظارت مستمر بر بازار، طرح گشت‌های سیار و مشترک تعزیرات که طی ۵۰ روز گذشته در سطح استان اجرا شده بود، تا اول اردیبهشت‌ماه تمدید شده است.

وی افزود: در این مدت ۳۰۵ اکیپ بازرسی در قالب گشت‌های مشترک فعالیت داشته‌اند که حاصل آن انجام ۲ هزار و ۲۵۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در سطح استان بوده است.

محمدی بیان کرد: از مجموع بازرسی‌های انجام‌شده، ۳۵۹ واحد صنفی دارای تخلف شناسایی شده و یک هزار و ۸۹۳ واحد نیز بدون تخلف بوده‌اند. همچنین در این مدت ۳۶۰ پرونده تخلف تشکیل شده که مجموع محکومیت‌های صادره در آن‌ها به ۱۳۵ میلیارد و ۱۸ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۹۱۱ ریال رسیده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام درباره عملکرد هفته گذشته نیز گفت: در جریان بازرسی‌های اخیر چهار واحد صنفی به دلیل تخلف پلمب شده‌اند که سه مورد از آن‌ها فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و یک مورد مربوط به واحد عرضه قطعات خودرو بوده است.

وی تأکید کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور و ضرورت استمرار حضور میدانی دستگاه‌های نظارتی، طرح گشت‌های مشترک تعزیرات با قوت بیشتری تا اول اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6791156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها