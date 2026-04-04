۲۲۵۴ مورد بازرسی از بازار ایلام انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و در راستای صیانت از حقوق مردم و نظارت مستمر بر بازار، طرح گشت‌های سیار و مشترک تعزیرات که طی ۵۰ روز گذشته در سطح استان اجرا شده بود، تا اول اردیبهشت‌ماه تمدید شده است.

وی افزود: در این مدت ۳۰۵ اکیپ بازرسی در قالب گشت‌های مشترک فعالیت داشته‌اند که حاصل آن انجام ۲ هزار و ۲۵۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در سطح استان بوده است.

محمدی بیان کرد: از مجموع بازرسی‌های انجام‌شده، ۳۵۹ واحد صنفی دارای تخلف شناسایی شده و یک هزار و ۸۹۳ واحد نیز بدون تخلف بوده‌اند. همچنین در این مدت ۳۶۰ پرونده تخلف تشکیل شده که مجموع محکومیت‌های صادره در آن‌ها به ۱۳۵ میلیارد و ۱۸ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۹۱۱ ریال رسیده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام درباره عملکرد هفته گذشته نیز گفت: در جریان بازرسی‌های اخیر چهار واحد صنفی به دلیل تخلف پلمب شده‌اند که سه مورد از آن‌ها فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و یک مورد مربوط به واحد عرضه قطعات خودرو بوده است.

وی تأکید کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور و ضرورت استمرار حضور میدانی دستگاه‌های نظارتی، طرح گشت‌های مشترک تعزیرات با قوت بیشتری تا اول اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.