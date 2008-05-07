30 درصد کارکنان وزارت بهداشت را پرستاران تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان نظام پرستاری استان مازندران عصر چهارشنبه در آیین تجلیل از 107 پرستار و مامای استان در ساری اظهار داشت: سازمان نظام پرستاری کشور در سال جدید باید به آیین نامه اجرایی که نظام پرستاری تدوین کرده را اجرا کند تا مشکلات پرستاران جامعه تا حدودی برطرف شود.

دکتر روانبخش اسماعیلی خاطرنشان کرد: باید قانون تعرفه گذاری ارزش خدمات پرستاری در کشور ایجاد شود.

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز در ادامه، حضرت زینب(س) را الگوی کامل زنان در همه ابعاد زندگی بشر دانست و افزود: اگرچه شاغلین جامعه پرستاری از نظر مالی وضعیت ایده آلی ندارند اما با توجه به کار و اهمیت فعالیت آنان در جامعه وظایف خود را شایسته انجام می دهند.

دکتر محمد آزاد بخت با اشاره به وظایف جامعه در مقابل پرستار وضعیت پرستاران را دستیابی به حقوق اجتماعی مطلوبتر از گذشته عنوان کرد و گفت: هر چه برای قشر پرستار و مامای جامعه هزینه شود بازخورد آن برای جامعه مفید خواهد بود.

در این مراسم از 107 تن از پرستاران و ماماهای نمونه مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران تجلیل شد.