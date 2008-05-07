سایه وحشت بر سرزمین میانمار/"نرگس" قاتل 65 هزار برمه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از گذشت پنج روز از طوفان مرگبار "نرگس" که سرزمین میانمار را در حرکتی غافلگیرکننده درنوردید، هزاران نفر همچنان در زیر آوارخانه ها باقی مانده اند و میلیون ها نفر دیگر بی سر پناه و بی خانمان به سر می برند.

اواخر روز جمعه گذشته و در عین غافلگیری، طوفان نرگس که در خلیج بنگال در حرکت بود، به طور ناگهانی مسیر خود را تغییر و با سرعت حدود 200 کیلومتر در ساعت به سوی میانمار حرکت کرد.

مقامهای هواشناسی هند اعلام کرده اند که 48 ساعت پیش از رسیدن طوفان به میانمار، هشدارهای لازم را برای تخلیه شهرهایی که احتمالا مورد تهدید قرار خواهند گرفت، داده است، اما مقامهای میانمار به این هشدارها اعتنایی نکرده و حتی شهروندان خود را از این مسئله مطلع نکرده اند.

به گفته کمیته بین المللی صلیب سرخ، شمار قربانیان طوفان نرگس تاکنون به 22 هزار کشته و بیش از 40 هزار ناپدیدشده رسیده و می توان از این حادثه به عنوان مرگبارترین حادثه طبیعی در سرزمین میانمار از سال 1991 میلادی تاکنون نام برد.

سازمانهای بشردوستانه بین المللی نیز در راستای کمک به طوفان زدگان، خواستار کمک کشورهای جهان برای خرید آذوقه شده اند.

حدود پنج میلیون آواره و بی خانمان که اکثر آنان برخی از اعضای خانواده خود را از دست داده اند و برخی در کنار اجساد آنان و برخی دیگر در حسرت دیدن اعضای خانواده خود به سر می برند، بدون امیدواری چشم به کمکهای بین المللی دوخته اند. این درحالی است که به علت سختگیری های دولت نظامی میانمار برای ورود سازمانهای بشردوستانه، ارسال کمکها با مشکلات بسیاری روبرو شده است.

جالب توجه است که وقوع طوفان نرگس از یک ماه پیش ازسوی کارشناسان پیش بینی شده بود، اما محل دقیق آن مشخص نشد.

طوفان نرگس اواخر جمعه گذشته از ناحیه رودخانه "آیاوادی" در حدود 220 کیلومتری جنوب غربی یانگون وارد خشکی شد و سپس این منطقه اقتصادی میانمار را درنوردید.

حال و در شرایطی که کشور میانمار با فشار شدید خارجی و تحریمهای سنگین روبروست، طوفان نرگس نیز یک بدشانسی دیگر برای مردم این کشور به شمار می رود.

سازمانهای بین المللی در واکنش به سختگیری های دولت نظامی میانمار و عدم اجازه ورود کمکها برای طوفان زدگان، هشدار داده اند که شمار کشته ها در روزهای آینده به طور بسیاری زیادی افزایش خواهد یافت.

میانمار را بهتر بشناسیم:

کشور برمه که تحت استیلای انگلستان قرار داشت در سال 1948 میلادی استقلال خود را به دست آورد.

در سال 1974 میلادی در یک همه پرسی ملی، جمهوری سوسیالیست برمه رسما تحت طرح ریزی قانون اساسی جدید، حیات دوباره یافت.

مساحت این کشور بالغ بر 676 کیلومترمربع بوده و با توجه به جمعیت حدود 45 میلیون نفر آن، فقط 24 درصد از آنان در نواحی شهری زندگی می کنند. این کشور در ناحیه شمال غربی جنوب شرقی قاره آسیا میان فلات تبت و شبه جزیره مالی قرار گرفته است.

تمام دانشگاههای کشور توسط دولت نظامی در سال 1988 میلادی تعطیل شد و بدین ترتیب هنوز هیچگونه علامت یا نشانه ای که مبنی بر بازگشایی دانشگاههای میانمار باشد، وجود ندارد.

زبان برمه ای زبان رسمی این کشور بوده، اما تعداد زیادی از زبانهای بومی نیز در این کشور رواج دارد.

به طور کلی می توان گفت که به علت اشغال کشور توسط نیروهای نظامی، تسلط کامل نظامیان بر کشور و اجرای تدابیر شدید امنیتی و حفاظتی، سیاست فرهنگی مشخص و قابل توجهی ازسوی دولتمردان کشور اتخاذ نشده و فرهنگ و هنر کشور همچنان در حالت سکون و انزوا باقی مانده است.