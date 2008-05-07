توزیع بیش از 450 پشه بند در منطقه بشاگرد هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، رضا صفری ظهر امروز در حاشیه نشست شورای سلامت استان هرمزگان افزود: به میزان مبتلایان به مالاریا در سال گذشته 58 نفر افزوده شده که در مقایسه با سالهای قبل از خود کاهش چشمگیری داشته است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر کاهش 15 درصدی رشد این بیماری و تعداد مبتلایان به مالاریا را شاهد هستیم که امیدواریم با اقدامات گسترده پیشگیرانه از جمله سمپاشی گسترده مراکز آلوده و آگاهی بخشی به مردمان منطقه بشاگرد که بیشترین مبتلای به مالاریا را در استان داراست نسبت به کاهش 50 درصدی رشد این بیماری در استان اقدام کنیم.

صفری اظهار داشت: نبود برق، ریزش بارانهای سیل آسا، عدم مراجعه به موقع بیماران و نبود مراکز بهداشتی در منطقه موجب شده تا این بیماری در این مناطق شیوع چندین ساله داشته باشد که با اقدامات مناسب و ویژه بهداشتی توانسته ایم زمینه گسترش آن را محدود و با رشد آن مقابله کنیم.