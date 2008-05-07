۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۶:۵۰

توزیع بیش از 450 پشه بند در منطقه بشاگرد هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر مقابله با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: با توزیع بیش از 450 پشه بند جدید و سم پاشی گسترده مناطق آلوده روستایی بخش بشاگرد به میزان 15 درصد از ابتلای به مالاریا در این مناطق کاسته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، رضا صفری ظهر امروز در حاشیه نشست شورای سلامت استان هرمزگان افزود: به میزان مبتلایان به مالاریا در سال گذشته 58 نفر افزوده شده که در مقایسه با سالهای قبل از خود کاهش چشمگیری داشته است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر کاهش 15 درصدی رشد این بیماری و تعداد مبتلایان به مالاریا را شاهد هستیم که امیدواریم با اقدامات گسترده پیشگیرانه از جمله سمپاشی گسترده مراکز آلوده و آگاهی بخشی به مردمان منطقه بشاگرد که بیشترین مبتلای به مالاریا را در استان داراست نسبت به کاهش 50 درصدی رشد این بیماری در استان اقدام کنیم.

صفری  اظهار داشت: نبود برق، ریزش بارانهای سیل آسا، عدم مراجعه به موقع بیماران و نبود مراکز بهداشتی در منطقه موجب شده تا این بیماری در این مناطق شیوع چندین ساله داشته باشد که با اقدامات مناسب و ویژه بهداشتی توانسته ایم زمینه گسترش آن را محدود و با رشد آن مقابله کنیم.

