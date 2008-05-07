به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر پایگاه منطقه‌ ای انتقال خون استان، بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این پایگاه با عنوان "محراب" 25 اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با برگزاری کنگره سراسری اخلاق پزشکی در قم افتتاح می‌شود.



مجتبی بلباسی اعتبار هزینه شده برای ایجاد این پایگاه منحصر به فرد در کشور را 188 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: مساحت ساختمان محراب، 250 متر مربع و زیربنای آن 380 متر مربع است.



وی همچنین با اشاره به موفقیت انتقال خون استان در انجام وظایف خود، بیان داشت: در سال گذشته در قم در مجموع 31 هزار مراجعه کننده برای اهدای خون داشته ‌ایم که 22 هزار و 132 نفر از این افراد موفق به اهدای خون شدند که از این تعداد 92 درصد آقایان و هشت درصد بانوان بودند.



وی ادامه داد: در سال گذشته، 5/43 درصد اهدا کنندگان خون در قم جزء اهداکنندگان مستمر بودند که امسال در صددیم این میزان را به 47 درصد افزایش دهیم.



مدیر پایگاه انتقال خون استان قم همچنین در خصوص فعالیتهای این پایگاه در سال جدید عنوان کرد:‌ تجهیز پایگاه انتقال خون روح‌الله، راه ‌اندازی آزمایشگاه اتوماسیون الایزا، امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان آموزش و پرورش استان و نیز دانشگاه علوم پزشکی قم و اجرای برنامه‌های مشترک با سازمان هلال احمر استان از جمله فعالیت‌های این سازمان در سال جاری خواهد بود.