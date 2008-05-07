درگیری های مسلحانه در بیروت/ تلاش ارتش لبنان برای آرام کردن اوضاع

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند : درگیری هایی میان هواداران جریان المستقبل و برخی هواداران حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان (جریان حاکم برلبنان) با هواداران حزب الله و جنبش امل (گروههای مخالف دولت سنیوره) در منطقه راس النبع، النویری و البسطه روی داد و در آن از سلاحهای خودکار و برخی گلوله های "آر.پی.جی" استفاده شد.

این درحالی است که ارتش برای جلوگیری از وخامت اوضاع برای مستقر شدن درمحدوده میان دوطرف تلاش کرد.

منطقه کورنیش المزرعه نیز شاهد چندین درگیری و پرتاب سنگ میان دوطرف بود که نیروهای امنیتی برای کنترل اوضاع اقدام به تیراندازی هوایی کردند.

برپایه این گزارش، درحالی هنوز اطلاعاتی از منابع مستقل درباره تلفات در دست نیست، برخی شبکه های تلویزیونی تصاویر مستقیمی از برخی زخمی شدگان را نشان دادند و نیروهای امنیتی مستقر در مناطق مختلف بیروت به گروه اندکی از شهروندان که درحال تردد هستند، هشدار می دهند که از رفتن به مناطق ملتهب پایتخت خودداری کنند.

ظهر امروز تعداد زیادی از کامیونها به خالی کردن خاک درخیابان اصلی منتهی به فرودگاه بین المللی بیروت،برای مستحکم کردن موانع ایجاد شده در مسیر آن از صبح امروز اقدام کردند.

یک منبع در فرودگاه بین المللی بیروت گفت که فعالیت در فرودگاه بیروت به خاطر مشارکت کارکنان در اعتصاب یا عدم توانایی ها در رسیدن به محل کار خود در فرودگاه متوقف شده است

اتحادیه کارکنان فرودگاه روز سه شنبه اعلام کرد که از ساعت 9 صبح تا سه بعد از ظهر دست از کار خواهند کشید.

شهر بیروت از صبح امروز شاهد بستن خیابانهای اصلی با موانع خاکی، لاستیکها و خودروهای قدیمی شعله ور و سطلهای زباله بود.