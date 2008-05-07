ذخیره آب سدهای آذربایجان غربی 31 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مهدی بخشی، عصر چهارشنبه در جلسه کمیته مقابله با بحران کم آبی استان با اشاره به اینکه امسال میانگین بارندگی ها در استان نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش دارد، افزود: ذخایر آب سدهای استان نسبت به پارسال 31 درصد کاهش دارد که بر همین اساس منابع آبی بر اساس اولویت مصرف توزیع خواهد شد.

وی مصارف خانگی، صنعت، کشاورزی و محیط زیست را از اولویتهای توزیع آب عنوان کرد و بر هماهنگی سایر دستگاههای ذیربط در توسعه فرهنگ صحیح مصرف آب تاکید کرد.

بخشی ادامه داد: میانگین بارندگی استان در فروردین ماه سال جاری به 5/5 میلیمتر رسید این در حالیست که این میزان در مدت مشابه سال قبل 2/88 میلیمتر بوده است.

این مسئول میزان تولید آب در شهرستان ارومیه را یک هزار و 986 لیتر در ثانیه اعلام کرد و افزود: با توجه به میزان مصرف آب، در هر ثانیه با کمبود تولید 400 لیتر آب شرب مواجه هستیم.

معاون فرماندار ارومیه نیز در این جلسه با تاکید بر برنامه ریزی دستگاههای اجرایی در تامین و مصرف آب گفت: تهیه علوفه مورد نیاز دام در مناطق دام خیز، چگونگی استفاده از منابع آبی، اصلاح نظام آبیاری، بهسازی چشمه ها و قنوات و برنامه ریزی مناسب و ارائه شیوه های نوین آبیاری از جمله برنامه هایی است که دستگاههای اجرایی برای کاهش تاثیرات کم آبی باید در نظر داشته باشند.

در این نشست که با هدف بررسی آخرین وضعیت بارندگی ها، میزان ذخایر موجود در پشت سدها و اولویت بندی نحوه توزیع منابع آبی برگزار شد، شیوه های مدیریت صحیحی منابع آبی و تامین آب مورد نیاز بخشهای مختلف مصرفی بررسی شد.