بی پولی بیمارستانهای دولتی یقه مردم را می گیرد!

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی کشور در زمینه تامین هزینه ها به شدت بغرنج و ناگوار گزارش می شود، به طوری که اگر کمک های دولتی نباشد، ادامه فعالیت آنها تا حدود زیادی غیر ممکن خواهد شد.

متاسفانه آنچه باعث شده این قبیل بیمارستانها در تامین هزینه ها و دادن خدمات مطلوب به مراجعان که اغلب از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه هستند، دچار مشکل شوند، تعرفه های غیرواقعی است که همچنان با آثار و تبعات منفی آن مواجه هستیم. نمونه بارز تعرفه های غیرواقعی، افزایش سهم مردم از پرداخت هزینه های درمانی است که روز به روز سنگین تر می شود و هنوز نتوانسته ایم برای کاستن از هزینه های درمانی مردم، کاری صورت دهیم.

دکتر ایرج خسرونیا (رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران)، تامین هزینه های بیمارستانی بدون تامین بودجه مورد نیاز آنها را غیرممکن می داند و می گوید: اکثر بیمارستانهای دولتی به دلیل عدم بودجه کافی، هرسال بدهی بالا می آورند که اگر کمک های غیر مستقیم دولت از محل صندوق ذخیره ارزی نباشد، بدون شک در آخر سال تعطیل خواهند شد.

شاید یکی دیگر از موانع سر راه بیمارستانها برای تامین هزینه ها و ارائه خدمات بهتر به مردم، نبود حمایت های لازم از سوی سازمانهای بیمه گر باشد که اغلب در این مسیر، با مشکلات مالی مواجه هستند. متاسفانه بیمه ها در کشور ما نحیف و نزار هستند و نمی توانند پوشش لازم را بدهند. چنین وضعیتی باعث شده که قسمت عمده ای از هزینه های درمانی را مردم از جیب خودشان پرداخت کنند، در حالی که ایران کشوری ثروتمند است.

دکتر جهانبخش امینی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفتم)، می گوید: با توجه به سرانه درمان که برای سال 87 دیده شده و همچنان غیرواقعی است، بعید به نظر می رسد که بیمارستانها بتوانند هزینه های بیماران بستری را تامین کنند.

کارشناسان و دست اندرکاران حوزه سلامت ، بر این باورند که تامین هزینه های درمانی از سوی بیمارستانها، احتیاج به سرمایه گذاری کلان دارد که متاسفانه در این مسیر بیمه ها تقریبا ورشکسته اند و از این رو نمی توانند پوشش لازم را بدهند.

بر اساس اظهارات اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفتم، در سال 85 از محل صندوق ذخیره ارزی برای تامین هزینه های بیمارستانها اعتباری برداشت شد و در اختیار بیمارستانها قرار گرفت تا بتوانند هزینه های خود را تامین کنند که متاسفانه چنین وضعیتی در سال گذشته نیز صورت گرفت که اگر این حمایت ها نبود، قطعا بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی با بحران تعطیلی مواجه می شدند که نتیجه آن متوجه سلامت مردم می شود.

بودجه بخش سلامت در سال جاری نسبت به سال 86، تنها 6 درصد افزایش نشان می دهد، در حالی که شاهد تورم 20 درصدی در جامعه هستیم و این عدم تناسب در بودجه و هزینه ها، می تواند منجر به بروز بحران در اداره بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی شود.

دکتر عوض حیدرپور (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفتم)، اجرایی شدن دستورالعمل دولت در خصوص معافیت بیمه شدگان بستری از پرداخت هزینه های لوازم مصرفی را، غیر ممکن می داند و می افزاید: چون بیمه بخشی از صورتحساب هزینه های بیماران را پرداخت نمی کند و این مسئله باعث می شود بیمارستانها دچار مشکلات مالی شوند.

بیمارستانهای دولتی در شرایط کنونی، 30 درصد از تعرفه های دریافتی عقب تر هستند که این وضعیت از سال گذشته به سال 87 منتقل شده و بیمارستانها چاره ای ندارند جز اینکه هزینه صورتحساب را از بیماران بگیرند.

طبق ساختار بیمه همگانی تامین اجتماعی و برنامه چهارم توسعه، حداکثر پرداخت مستقیم مردم باید 30 درصد باشد و قرار بود 70 درصد هزینه از منابع عمومی پرداخته شود اما در حالی که سرانه درمان 9 تا 10 هزار تومان است ولی سرانه مصوب دولت حدود 5500 تومان است و بیمه هزینه ‌ای کمتر از این مبلغ پرداخت می ‌کند و در این شرایط بیمارستانهای دولتی عملا بی‌پولند.

در هر حال، چنین به نظر می رسد که بحران مالی بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی از همین ابتدای سال شروع شده و مردم در مراجعه به این قبیل مراکز درمانی، با کمبودهایی مواجه می شوند که در نتیجه باعث نارضایتی آنان از خدماتی می شود که بابت آنها، هر ماه حق بیمه ای پرداخت می کنند.