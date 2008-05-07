ایران میزبان 23 رشته بازیهای کشورهای اسلامی/اندونزی میزبان سومین دوره

به گزارش خبرنگارمهر، پنجمین مجمع عمومی فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی شب گذشته با حضور نمایندگان 56 کشور عضو این فدراسیون در شهر جده عربستان برگزار شد.

در این نشست که محمد علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی ، رضا قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک ، علی کفاشیان دبیرکل فدراسیون فوتبال و حسن میرزا آقابیک حضور داشتند ، اساسنامه جدید فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد این اساسنامه از دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی به مرحله اجرا درآید.

همچنین براساس تصمیم مجمع عمومی دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی در سال 2009 در 16 رشته (6 رشته زنان و 10 رشته مردان) 5 رشته ورزشی ویژه جانبازان و معلولان و 2 رشته ورزشهای زورخانه ای (بصورت نمایشی) در سه شهر تهران ، اصفهان و مشهد برگزار شود .

در این مجمع همچنین اعضا به اتفاق آراء کشور اندونزی را به عنوان میزبان سومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی درسال 2013 انتخاب کردند.