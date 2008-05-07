6500 واحد صنعتی در کشور به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد جهرمی، ظهر امروز در جریان دیدار با تنی چند از صنعتگران و بازرگانان فارس با بیان اینکه بهره برداری از این واحدها به غیر از بنگاه های کوچک زودبازده است، افزود: در حال حاضر 23 هزار واحد صنعتی نیمه کاره با 20تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها به 30 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله تورم موجود در کشور، یکی از عوامل بروز این پدیده را وجود نقدینگی زیاد و عدم مدیریت آن در جامعه دانست و اظهار داشت: برای کنترل تورم باید به مسئله مدیریت نقدینگی در جامعه توجه جدی شود و علاوه بر آن هدایت سرمایه گذاری ها به بخش تولید و صنعت می توان در کاهش تورم موجود موثر باشد.

به گفته وزیر کار بخشی از تورم موجود نیز وارداتی بوده و ناشی از قیمتهای جهانی به ویژه افزایش قیمت نفت، ماشین آلات، فولاد و مواد غذایی است.

جهرمی خاطرنشان کرد: ظرف سال 86 تولید ناخالص ملی 240 هزار میلیارد تومان بوده که 28 درصد آن معادل 90هزار میلیارد تومان مربوط به بخش صنعت است.

وزیر کار در بخش دیگری از این نشست با اشاره به مسئله قانون کار بیان داشت: قانون کار در دنیا قانون حمایت از نیروی کار است اما رعایت تعادل در آن امری ضروری محسوب می شود.

جهرمی عنوان کرد: بسیاری از مشکلات موجود در بین کارگران و کارفرمایان باید بین خود آنها حل شود و در برخی از موارد نیازی به حضور ما نیست.