کتاب روز شمار جنگ اسرائیل علیه لبنان به دکتر احمدی نژاد تقدیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در دفتر روزنامه السفیر واقع در بیروت صورت گرفت، جواد شمقدری نیز با تقدیر ازمواضع اصولی روزنامه السفیر و سردبیر آن در حمایت از حزب الله و مقاومت 33 روزه لبنان و همچنین انقلاب اسلامی ایران ، از طرف دکتر احمدی نژاد کتابی را با امضای رئیس جمهوری اسلامی ایران به طلال سلمان اهدا کرد.

خاطر نشان می شود روزنامه السفیر که جزو روزنامه های مطرح لبنان بوده و مخاطب زیادی در این کشور دارد در طول مقاومت 33 روزه حزب الله لبنان با ارائه اخبار گزارش ها و تحلیل های خود از مقاومت حمایت رسانه ای می کرد .