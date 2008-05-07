۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۸:۳۲

توسط نویسنده لبنانی؛

کتاب روز شمار جنگ اسرائیل علیه لبنان به دکتر احمدی نژاد تقدیم شد

طلال سلمان، سردبیر روزنامه السفیر لبنان در دیدار با مشاور رئیس جمهور در امور هنری، ضمن تقدیر از مواضع و حمایت های رئیس جمهور کشورمان از مردم لبنان در مقابل رژیم تجاوزگر صهیونیستی، یک نسخه از کتاب تازه منتشره خود به نام یومیات حربه الاسرائیل الی لبنان (روز شمار جنگ اسرائیل علیه لبنان در 2006) را به دکتر احمدی نژاد تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در دفتر روزنامه السفیر واقع در بیروت صورت گرفت، جواد شمقدری نیز با تقدیر ازمواضع اصولی روزنامه السفیر و سردبیر آن در حمایت از حزب الله و مقاومت 33 روزه لبنان و همچنین انقلاب اسلامی ایران ، از طرف دکتر احمدی نژاد کتابی را با امضای رئیس جمهوری اسلامی ایران به طلال سلمان اهدا کرد.

خاطر نشان می شود روزنامه السفیر که جزو روزنامه های مطرح لبنان  بوده و مخاطب زیادی در این کشور دارد در طول مقاومت 33 روزه حزب الله لبنان با ارائه اخبار گزارش ها و تحلیل های خود از مقاومت حمایت رسانه ای می کرد .

