تشکیل 110 جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در سال 86

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علیرضا مختاری ضمن بیان این خبر اظهار داشت: برای نخستین بار سامانه اجرای برنامه های ساماندهی امور جوانان در سال گذشته از طریق استان ها مستقر و بیش از 110 جلسه ستاد با حضور استانداران و مدیران ارشد دستگاه های استان ها به منظور اجرای مصوبات شورای عالی جوانان تشکیل شد.

وی به اخذ 700 مصوبه در جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان اشاره و تصریح کرد: حدود 60 درصد مصوبات، شامل اقدامات و فعالیت های اجرایی در سطوح شهرها و روستاها بوده اند. 48 درصد مصوبات استان ها در موضوع اوقات فراغت و 38 درصد در موضوع ازدواج جوانان اخذ شده است.

مختاری برگزاری کارگاه های آموزشی ازدواج ویژه جوانان و خانواده ها، تشکیل کمیته ساماندهی ازدواج در برخی شهرستان ها، برنامه ریزی و پیگیری اجرای برنامه های اوقات فراغت جوانان، اجرای طرح های پژوهشی در موضوع جوانان، تقسیم کار استانی و تخصیص اعتبارات و تجهیزات دستگاه ها در اجرای برنامه های جوانان، تولید، پخش و پوشش رسانه ای برنامه های مرتبط با جوانان را برخی از عناوین مصوبات و اقدامات اجرایی ستادهای استانی اعلام کرد.

وی عدم شفافیت و عدم تخصیص اعتبارات مناسب ساماندهی امور جوانان را مهمترین مشکل در اجرای برنامه ها عنوان کرد و افزود: با توجه به جمعیت 35 درصدی جوانان کشور و اهمیت مسائل این قشر، هم اکنون سیاستگزاری و برنامه ریزی امور فرابخشی جوانان و تقسیم کار ملی با حضور دستگاه ها در ستاد ملی ساماندهی امور جوانان صورت می گیرد. از این رو لازم است که دولت و مجلس، تصمیمات مهمی در جهت اصلاح ساختارها و اختصاص اعتبارات امور جوانان اتخاذ کنند تا بستر لازم برای اجرای برنامه ها فراهم شود.

مدیر کل دفتر ساماندهی امور جوانان با اشاره به رتبه بندی دقیق استان ها بر اساس جلسات و مصوبات ستاد ساماندهی امور جوانان و ارسال گزارش عملکرد سال 86 سامانه جلسات استانی برای رئیس جمهور، اعضای شورای عالی جوانان و استانداران سراسر کشور، اظهار داشت: سال گذشته، از استان چهارمحال و بختیاری به عنوان رتبه اول تقدیر به عمل آمد. در سال جاری نیز ارزیابی دقیقی از عملکرد استان ها در این موضوع صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به برگزاری ده ها جلسه و کارگروه در سطوح کارشناسی و تصمیم سازی در حوزه جوانان گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی جوانان در تاریخ 6 اردیبهشت سال 86، استانداران سراسر کشور موظف به تشکیل ستاد ساماندهی امور جوانان و اختصاص حداقل سه جلسه از شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها به اجرای برنامه های ساماندهی امور جوانان شدند.