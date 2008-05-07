140 مربی شاخه دانش آموزی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله محمدی، معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی با بیان اینکه 18 اردیبهشت روز امداد و نجات و شعار این روز ایجاد نوآوری و شکوفایی در شیوه های امدادی است، افزود: آموزش عضو به عضو اعضاء از برنامه های جدید آموزش امداد و نجات خراسان شمالی در سال جدید است.

جانشین مدیرعامل هلال احمر خراسان شمالی نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره معلم شهید مطهری و تقارن آن با هفته هلال احمر بیان داشت: معلمان به خصوص معلمان امداد و نجات در گسترش آموزشهای امداد و نجات و فرهنگ امدادگری در جامعه نقش مهمی را ایفا می کنند.

محمد پاکمهر، کسب مقام اول جمعیت هلال احمر ایران را در سه سال متوالی در بین 20 کشور جهان در زمینه ارائه خدمات به جوانان، مرهون زحمات مربیان و تعامل خوب سازمان آموزش و پرورش با این سازمان دانست.

محمدرضا رحیمی، معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز در این مراسم یادآور شد: اوصاف فطری انسان بدون علم و دانش و بدون معلم شکوفا نمی شود و معلم مهمترین نقش را در مسیر تکامل انسان به سوی خداوند برای انسانها دارد.

هم اکنون 187 کشور عضو جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ هستند و کشور ایران از لحاظ خدمات رسانی و آموزش جزء 10 کشور اول دنیا است.