مشایخی بعد از 30 سال به تالار سنگلج بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، اتابک نادری مدیر سنگلج پیش از اجرای نمایشنامه‌خوانی ضمن خیر مقدم به حاضران گفت: حدود 40 سال پیش نمایش "چوب به دست‌های ورزیل" غلامحسین ساعدی در این تالار به صحنه رفته بود و آن زمان استاد مشایخی عضو گروه تئاتر ملی در این نمایش بازی کرد. حال بعد از 30 سال این بازیگر توانا تئاتر به خانه خود تالار سنگلج بازگشته است.

مشایخی نیز که در بین تشویق حاضران روی صحنه حاضر شد، درباره حضور خود در تماشاخانه سنگلج یادآور شد: بعد از افتتاح تالار سنگلج چند نمایش در این سالن اجرا شد که من در دو نمایش "چوب به دست‌های ورزیل" و "بهترین بابا دنیا" در این سالن روی صحنه حاضر شدم. امروز خود را شاگرد هنرمندان جوان می‌دانم و افتخار می‌کنم که فرزندانم از من جلوترند.

برنامه عصری با نمایش تالار سنگلج که دومین جلسه خود را پشت سر می‌گذاشت با استقبال خوب مخاطبان همراه بود و در میان حاضران در سالن چهره‌هایی نظیر احمد دامود و هومن برق‌نورد نیز حضور داشتند. هفته گذشته نیز نمایشنامه "گپ صبحگاهی" رضا کرم‌رضایی روخوانی شده بود.