اولین اظهار نظر میرکاظمی درباره استیضاح/ دلایل گران شدن قیمت برنج

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی عصر امروز در حاشیه چهارمین اجلاس مشترک اقتصادی ایران و ترکیه در جمع خبرنگاران، دو کشور ایران و ترکیه را دارای مشترکات فراوانی اعلام کرد و گفت: کمیته ای برای توسعه و جذب سرمایه گذاری دو کشور تشکیل شده که امیدوارم تا پایان جلسات در روز آینده به نتیجه برسد.

وی در خصوص افزایش قیمت برنج در کشور، اظهار داشت: موجی از افزایش قیمت از یک سال گذشته در جهان به وجود آمده که قیمت برنج را نیز شامل می شود ولی ما با برنامه ریزی تا کنون آن را مهار کرده بودیم.

میرکاظمی اخبار گران شدن قیمت برنج از طریق رسانه ها را از عوامل افزایش تقاضا در سطح کشور دانست و تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل شروع نشدن فصل برداشت برنج برای بخشهای کارمندی و افراد ضعیف تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی سهمیه در نظر گرفته شده که در روزهای آینده توزیع می شود.

وزیر بازرگانی ذخیره برنج کشور را مناسب ارزیابی کرد و افزود: سالانه دو میلیون تن در کشور تولید و یک میلیون تن دیگر نیز واردات داریم که پاسخگوی نیاز داخلی است.

وی بیان داشت: از ابتدای سال جاری واردات برنج را بر عهده بخش خصوصی قرار دادیم ولی درسال گذشته 600 میلیون دلار هزینه صرف واردات برنج شده است.

میرکاظمی بحث وجود احتکار در تولید برنج مصرفی کشور را منتفی دانست و گفت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان در این خصوص به فروشندگان برنج هشدار داده و بازرسین آنها نیز در صورت مشاهده برخورد می کنند.

وزیر بازرگانی در پاسخ به سئوال استیضاح و طرح آن در مجلس، گفت: با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب بر کاهش اختلافات تاکید دارند ولی من اگر لازم باشد در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات فراوانی دارم و از وزارتخانه و عملکرد همکاران خود دفاع می کنم.

وی تکلیف خود را در انجام شدن وظایفش دانست و تاکید کرد: در هفته های آینده ریشه های واقعی تورم و علل آن را به شکل واقعی بیان خواهم کرد.

میرکاظمی عملکرد وزارتخانه متبوعش را در چارچوب اصل 44، قانون برنامه چهارم توسعه و تعامل با اصناف اعلام کرد و افزود: علیرغم تحریم و مشکلات بین المللی صادرات غیر نفتی در دو سال اخیر صد در صد رشد یافته است.

وزیر بازرگانی بحث وجود مافیا در افزایش ناگهانی قیمتها را منتفی دانست و بیان داشت: توانمندی کشور بالا است و برخی افراد بدون توجه به مصالح کشور بحثهایی را مطرح می کنند ولی بهترین کار در این مورد سکوت است.

وی وظیفه خود را حمایت از سیاستهای دولت و تحقق اهداف وزارتخانه متبوعش اعلام و تصریح کرد: من و همکارانم در حوزه داخلی و خارجی با عدد و رقم و استدلال از عملکرد خود دفاع می کنیم.

میرکاظمی افزایش ناگهانی قیمتها را دارای دلایل فراوانی دانست و ادامه داد: افزایش قیمتها فقط مربوط به شبکه های توزیع نیست و عوامل تولید نیز در آن دخیل هستند.