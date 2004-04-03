پرونده حادثه نيشابور را تا حصول نتيجه نهايي در محاكم قضايي پيگيري مي كنيم

دكتر باقري زاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: سازمان بازرسي كل كشور در گزارش خود از انفجار قطار در نيشابور ، مدير عامل و هيات مديره راه‌آهن و وزير راه و ترابري را به لحاظ جايگاه مديريتي و اداري نسبت به وقوع اين حادثه مسؤل دانسته و تاكيد كرده اين افراد بايد در مراجع ذيصلاح پاسخگو باشند لذا به طور قطع مراجع قضايي نيز نسبت به پيگيري اين مسئله اقدام خواهند كرد.

وي در خاتمه تصريح كرد: دادستان شهرستان نيشابور نيز به موجب قانون وظيفه دارد كه نسبت به پيگيري موضوع بعنوان مدافع حقوق عموم مردم اقدام كند.