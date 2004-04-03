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۱۵ فروردین ۱۳۸۳، ۱۵:۴۶

يك مسئول سازمان بازرسي كل كشور در گفتگو با "مهر":

پرونده حادثه نيشابور را تا حصول نتيجه نهايي در محاكم قضايي پيگيري مي كنيم

پرونده حادثه نيشابور را تا حصول نتيجه نهايي در محاكم قضايي پيگيري مي كنيم

مدير روابط عمومي و امور بين الملل سازمان بازرسي كل كشور گفت: اين سازمان پرونده مربوط به حادثه نيشابور را تا حصول نتيجه قطعي و نهايي در محاكم قضايي پيگيري مي كند.

دكتر باقري زاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: سازمان بازرسي كل كشور در گزارش خود از انفجار قطار در نيشابور ، مدير عامل و هيات مديره راه‌آهن و وزير راه و ترابري را به لحاظ جايگاه مديريتي و اداري نسبت به وقوع اين حادثه مسؤل دانسته و تاكيد كرده اين افراد بايد در مراجع ذيصلاح پاسخگو باشند لذا به طور قطع مراجع قضايي نيز نسبت به پيگيري اين مسئله اقدام خواهند كرد.

وي در خاتمه تصريح كرد: دادستان شهرستان نيشابور نيز به موجب قانون وظيفه دارد كه نسبت به پيگيري موضوع بعنوان مدافع حقوق عموم مردم اقدام كند.

کد مطلب 67920

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