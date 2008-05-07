اعتصابات تا عقب نشینی سنیوره از تصمیمات خود علیه مقاومت ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، این منبع وابسته به گروههای مخالف که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت : اعتصاب امروز در بیروت ادامه خواهد یافت و به نافرمانی مدنی تبدیل خواهد شد تا اینکه دولت از تصمیمات اخیر خود که گروههای مخالف آن را خدشه به امنیت مقاومت و حزب الله در لبنان می دانند، صرف نظر کند.

این منبع افزود: اعتصاب جاری با ساختار کنونی آن ادامه خواهد یافت و به منزله نافرمانی مدنی است تا دولت از تصمیمات اخیر خود صرف نظر کند.

دولت "فواد سنیوره" نخست وزیر لبنان در جلسه دوشنبه شانزدهم اردیبهشت خود، شبکه ارتباطات تلفنی حزب الله این کشور را غیرقانونی و به عنوان نقض حاکمیت این کشور دانست و ادارات ذیربط را مامور رسیدگی به این مسئله کرد.

دولت لبنان در این نشست همچنین تصمیم گرفت که همه افراد و نهادهای ذیربط را که با شبکه ارتباطات تلفنی مقاومت ارتباط داشته اند، مورد پیگرد قرار دهد.

دولت سنیوره همچنین این مسئله را که هدف از شبکه ارتباطات تلفنی حفاظت از مقاومت و مختل کردن دستگاههای رژیم اسرائیل باشد، رد کرد.

برپایه این گزارش، دولت سنیوره همچنین تصمیم گرفت تا وفیق شقیر فرمانده دستگاه امنیتی فرودگاه را که گروه حاکم وی را از هواداران حزب الله می داند، برکنار به سمت خودش در ارتش لبنان بازگرداند.

این درحالی است که معاون دبیرکل حزب الله لبنان با متهم کردن جریان 14 مارس به جوسازی علیه این جنبش، تاکید کرد که شبکه ارتباطات تلفنی حزب الله لبنان بخشی لاینفک و جدایی ناپذیر از سلاح مقاومت به شمار می رود.



شاهدان عینی گفتند : میان هواداران جریان المستقبل و برخی هواداران حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان (جریان حاکم برلبنان) با هواداران حزب الله و جنبش امل (گروههای مخالف دولت سنیوره) در منطقه راس النبع، النویری و البسطه درگیری های مسلحانه ای روی داد که در آن از سلاحهای خودکار و برخی گلوله های "آر.پی.جی" استفاده شد..

این درحالی است که ارتش برای جلوگیری از وخامت اوضاع برای مستقر شدن درمحدوده میان دوطرف تلاش کرد.

در همین حال، شبکه تلویزیونی المنار لبنان اعلام کرد که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان فردا (پنجشنبه) درباره اوضاع و تحولات لبنان و منطقه سخنرانی خواهد کرد.