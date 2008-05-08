حضور در متن سیاست عبادت است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله عبدالله جوادی آملی عصر چهارشنبه در دیدار با جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج کشور به همراه جمعی از فرماندهان بسیج کشور گفت: در متن سیاست بودن عبادت است ولی سیاسی‌بازی انحراف است و اگر حزب و فرد مورد نظر ما رأی نیاورد نباید حاشیه‌سازی کنیم.



آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به حادثه طبس و پیروزی حزب‌الله در جنگ 33 روزه با اسرائیل گفت: از اینکه خلیج فارس و شرق و غرب کشور ما پر از نیروهای دشمن است نگران نیستیم و برایمان اهمیتی ندارد چون تنها کسی که به داد این نظام رسیده است خداوند است.

وی با اشاره به آیات و روایات، رسالت انسان را انتقال دین عنوان کرد و یادآور شد: انسان خلیفه الله است و خلیفه خدا باید کار الهی بکند و هر کس اهل حساب باشد دقیق است و باید در صراط مستقیم حرکت کند.

وی در پایان از سپاهیان و بسیجیان خواست پیرو ولایت و رهبری باشند.

