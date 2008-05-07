حاشیه های دیدار تیم های فوتبال سایپا و الکویت

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که سایپا با تنها گل کیانوش رحمتی حریف کویتی خود را شکست داد بازهم شاهد برخی ناهماهنگی ها برای برگزاری مطلوب این بازی بودیم. حاشیه های دیدار تیم های سایپا و الکویت را در زیر می خوانید:

* تا دقایقی قبل از شروع بازی تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه بسیار اندک بود اما با گذشت دقایقی از این دیدار رفته رفته بر تعداد تماشاگران اضافه شد.

* تعدادی از تماشاگران پرسپولیس نیز با حضور در ورزشگاه انقلاب کرج به تشویق تیم سایپا پرداختند.

* برخلاف تیم الوصل امارات که با خود تماشاگرانی را به ایران آورده بود، تیم الکویت تماشاگری را در ورزشگاه نداشت.

* مهرداد بذرپاش، عزیز محمدی، مهدی تاج ، کیومرث هاشمی و ... از جمله تماشاگران ویژه این دیدار بودند.

* ناهماهنگی مسئولان برگزاری این دیدار خصوصا برای امور خبرنگاران و گزارشگران رسانه های ورزشی، بازهم مشکلاتی را به وجود آورده بود.

* بازیکنان تیم الکویت در شروع نیمه دوم با دقایقی تاخیر وارد زمین شدند که این امر با اعتراض ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا و حتی مدیرتیم الکویت همراه بود.

* کادر فنی و بازیکنان سایپا پس از به صدا در آمدن سوت پایان این دیدار توسط داور چینی، صعود به مرحله بعد را به یکدیگر تبریک گفتند.